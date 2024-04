Furiosa: A Mad Max Saga ottiene il rating 'R' per “estrema violenza e immagini macabre”

In attesa dell'uscita di Furiosa: A Mad Max Saga prevista in Italia per il prossimo 23 maggio, negli Stati Uniti la Motion Picture Association of America ha assegnato alla pellicola diretta da George Miller il rating R. La motivazione che ha accompagnato la decisione della MPA è che il film sarà vietato ai minori per 'estrema violenza e immagini macabre'.

Il Rating della MPAA per i film della saga Mad Max

La scelta della MPAA di classificare Furiosa: A Mad Max Saga con una "R", che negli Stati Uniti vieta il film ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto, non ha colto di sorpresa i produttori del film. Solo Mad Max oltre la sfera del tuono, terzo film della saga di Mad Max, ha ottenuto la classificazione PG-13, ovvero la possibilità di visione da parte dei minori di 13 anni consigliata con la presenza di un adulto.

In precedenza, anche Mad Max: Fury Road era stato classificato come R, sebbene non presentasse scene particolarmente cruente, a differenza del nuovo prequel che promette di regalare agli spettatori sequenze più brutali.

Anya Taylor-Joy in una scena del film

Nel frattempo, a poco meno di un mese dall'uscita del film la Warner Bros. ha condiviso sui profili social nuove immagini dell'attesissimo prequel Mad Max: Fury Road, incentrato sul personaggio di Furiosa, interpretato da Anya Taylor-Joy, che abbiamo visto recentemente in Dune - Parte Due.

Furiosa: A Mad Max Saga sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes, la pellicola inaugurerà - fuori concorso - la rassegna cinematografica francese. Il lungometraggio narra le vicende della giovane Imperatrice Furiosa, svelando il passato della protagonista rapita da bambina dal signore della guerra Dementus, interpretato da Chris Hemsworth.

Nel cast, oltre a Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, troviamo Tom Burke, Angus Sampson e Daniel Webber. La sceneggiatura è stata scritta da Nick Lathourism, autore dello script di Mad Max: Fury Road, e dallo stesso George Miller.