Frozen II - Il Regno di Arendelle non ha rivali ai box office USA con un esordio record

Frozen II - Il segreto di Arendelle: una sequenza del film animato

Frozen II - Il Regno di Arendelle non ha rivali al box office USA ottenendo un incasso record durante il suo primo weekend di permanenza nelle sale. Il nuovo capitolo della storia di Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven ha conquistato immediatamente l'attenzione del pubblico di tutte le età e, grazie a una distribuzione in ben 4.400 sale americane, il sequel animato targato Disney ha registrato un esordio a quota 127 milioni di dollari, superando persino le aspettative.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle, recensione: un sequel ambizioso ma privo di equilibrio

Le Mans '66 - La grande sfida ha comunque mantenuto, nonostante la concorrenza imbattibile di Frozen II - Il segreto di Arendelle, una buona performance ai botteghini ottenendo 16 milioni di dollari e facendo salire il film diretto da James Mangold, con protagonisti Christian Bale e Matt Damon e dedicato alla rivalità tra Ford e Ferrari, a quota 57.989.570 dollari. Buona anche la performance di Un amico straordinario, con star l'attore premio Oscar Tom Hanks, che si è fermato a 13.500.000 dollari ma posizionato al gradino più basso della Top 3.

Alle spalle del podio debutta il thriller action 21 Bridges, prodotto dai fratelli Russo, con i suoi 9.300.000 dollari, mentre scivola di ben 3 posizioni Midway a causa di un incasso nelle giornate del 22-24 novembre che non va oltre i 4.700.000 dollari.

La top 10 è poi composta da Playing With Fire (4.615.000), L'inganno perfetto con la coppia Ian McKellen e Helen Mirren che si conferma stabile in settima posizione (3.375.000), il deludente reboot Charlie's Angels (3.175.000 e un totale di 13.940.592 dollari) diretto da Elizabeth Banks e con protagonista Kristen Stewart, la commedia britannica natalizia Last Christmas con star Emilia Clarke (3.040.000) e il discusso Joker che, all'ottava settimana di distribuzione nei cinema, aggiunge ai suoi incassi altri 2.820.000 dollari.