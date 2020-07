Favolacce: stasera su Sky Cinema Due il film dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano

Stasera su Sky Cinema Due, alle 21:15 e in prima visione, arriva Favolacce, il secondo film scritto e diretto dai fratelli D'Innocenzo, fresco di trionfo ai Nastri d'Argento, dove è stato insignito del premio come miglior film e di altri 4 riconoscimenti (miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi).

Favolacce è stato presentato in concorso lo scorso febbraio al Festival di Berlino dove ha vinto l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura, raccogliendo poi consensi unanimi da critica e pubblico in occasione dell'uscita del film direttamente in digitale. Protagonista di Favolacce è Elio Germano, che interpreta Bruno Placido, sposato con Dalila (Barbara Chichiarelli) e padre di due ragazzi adolescenti. La loro vita, tra la scuola e gli amici, all'apparenza priva di problemi, nasconde in realtà un disagio e un'infelicità che serpeggia anche tra i loro coetanei del litorale romano dove vivono. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola: un mondo apparentemente normale dove, silente, cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l'indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.

I fratelli D'Innocenzo hanno così descritto il loro secondo film: "Il disagio, la solitudine, l'inquietudine trovano il principale luogo all'interno delle famiglie di questa storia. La casa, quella che prima era un nido, anche teneramente limitante, ora è il nucleo delle insofferenze, della freddezza, dell'ansia. Vogliamo indagare nel modo più originale possibile le fratture comunicative di queste famiglie, immerse nel flusso stagnante di routine asettiche, dove forse solo le tragedie hanno la possibilità di scuotere".

Favolacce: una scena del film di Damiano e Fabio D'Innocenzo

Prima della messa in onda del film, alle 20.45 su Sky Cinema Due, sarà riproposta la puntata de Il Cinemaniaco incontra Favolacce - I registi, dove Gianni Canova ha ospitato nel studio virtuale i fratelli D'Innocenzo per parlare del loro ultimo lavoro e dei loro progetti futuri. Inoltre, in seconda serata, dalle 23.00 su Sky Cinema Due, sarà programmato La terra dell'abbastanza, l'opera prima dei fratelli D'Innocenzo, disponibile anch'essa on demand.

Favolacce è disponibile on demand su Sky e NOW TV anche nella collezione dedicata ai film vincitori dei "Nastri d'argento", dove sono presenti alcuni dei film premiati nell'ultima edizione come Figli (miglior commedia, miglior attore commedia e miglior attrice commedia a Mastandrea e Cortellesi), L'Immortale (miglior regista esordiente a Marco D'Amore, miglior casting director), Il signor Diavolo (miglior soggetto), 5 è il numero perfetto (miglior attrice protagonista a Valeria Golino) e Ritratto della Giovane in fiamme (miglior attrice non protagonista a Valeria Golino).