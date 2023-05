Fast X, Michelle Rodriguez frena sugli spinoff: 'Ora tocca alla nuova generazione'

Mentre Fast X fa incetta di incassi ai botteghini mondiali, Vin Diesel conferma l'arrivo dei preannunciati spinoff, a cui sta lavorando da anni, compreso un film tutto al femminile dedicato alle donne della saga. Ma la collega Michelle Rodriguez è pronta a cedere il volante per sedersi nel sedile posteriore e fare spazio alla nuova generazione.

Fast X: Tyrese Gibson in una scena del film

"Passa il testimone. Vai sul sedile posteriore ", ha detto Michelle Rodriguez a Variety nel corso della festa organizzata da Charlize Theron in favore dell'Africa, lasciando intendere di non volere un ruolo da protagonista.

Vin Diesel ha confermato che ci sono molteplici progetti di spinoff in fase di sviluppo, incluso un film al femminile:

"Ho iniziato a sviluppare lo spinoff femminile nel 2017 con gli altri progetti. Prima consegno il finale, prima posso lanciare gli spinoff".

Fast X è il primo di due film che concluderanno il franchise di Fast & Furious, ma come confessa Vin Diesel, "pensare alla fine mi lascia in bocca un sapore dolceamaro". In un'intervista il 12 maggio alla premiere di Roma, l'attore ha anticipato che il finale potrebbe essere distribuito addirittura su tre film: "Guardate quanti personaggi e quanto talento c'è nel film. Come avrei potuto inserirli tutti a meno di dedicar loro cinque secondi a testa. Questi personaggi sono attraenti e abbiamo bisogno di vederli più a lungo".

Fast X: Vin Diesel in un'immagine

Vin Diesel ha commentato, inoltre, il ritorno di Dwayne Johnson e Gal Gadot, ammettendo che non è stato facile mantenere segreti i loro camei: "Sono così entusiasta di riaverli a casa e ancora più entusiasta di vedere le reazioni dei fan e scoprire quanto rendono felici le persone".

In precedenza, Michelle Rodriguez ha rivelato che Gal Gadot aveva girato cameo per film precedenti, ma erano stati tagliati dal montaggio finale.

"Abbiamo girato altre cose molto tempo fa che non si adattavano a quel film specifico come finale", ha confermato Diesel. "Aggiungere camei è una cosa molto complicata perché vuoi la star, ma allo stesso tempo devi stare molto attento a conservare lo stato emotivo del tuo pubblico alla fine del film. Ci vuole equilibrio".

Come indica la nostra recensione di Fast X, nel film al cinema dal giovedì scorso, la famiglia di Dom Toretto torna al completo in questo nuovo adrenalinico capitolo per combattere il minaccioso e travagante villain Dante, interpretato da Jason Momoa.