Fast and Furious: Vin Diesel sta sviluppando gli spinoff da anni

Il protagonista della saga di Fast and Furious, Vin Diesel, ha svelato che da qualche anno sono già in fase di sviluppo gli spinoff.

Fast and Furious sembra destinato ad avere nuovi spinoff, come rivelato dall'attore Vin Diesel durante un evento organizzato da Charlize Theron.

La saga action, nonostante le dichiarazioni compiute dai produttori prima dell'arrivo nelle sale di Fast X, inoltre, potrebbe concludersi con un dodicesimo capitolo, non più con l'undicesimo.

I progetti in fase di sviluppo

Vin Diesel, intervistato da Variety, ha dichiarato parlando del futuro di Fast and Furious: "Ho iniziato a sviluppare lo spinoff al femminile... Nel 2017, con altri spinoff, e non appena realizzeremo il finale, potremo iniziare a lavorare al lancio degli spinoff".

A non essere coinvolta, tuttavia, potrebbe essere Michelle Rodriguez: "Si passa il testimone. Ci si siede sul sedile posteriore. Diventi un passeggero. Quando arriva la prossima generazione, devi farlo: è l'unico modo per lasciare che definiscano il futuro".

La possibile continuazione della saga

L'interprete di Dom Toretto aveva parlato del potenziale dodicesimo lungometraggio dichiarando: "Guardate quanti personaggi e talenti grandiosi ci sono nel film. Non è possibile riuscire a realizzarlo a meno che non riesca ad avere tutti sul set per almeno cinque secondi. Questi personaggi attirano l'attenzione e abbiamo bisogno di vederli più spesso".