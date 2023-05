Fast X, Jason Momoa: ' Mi affido ai costumi per compensare le mie carenze nella recitazione'

Jason Momoa ha confessato di aver creato il look stravagante del suo villain di Fast, Dante Reyes, per compensare le sue carenze nella recitazione.

Jason Momoa è l'ultimo acquisto del franchise Fast & Furious. Acquisto di peso visto che la critica è unanime nel lodare la sua performance in Fast X nei panni del villain Dante tanto da paragonarlo addirittura al Joker. L'attore, però si schernisce e confessa di compensare le carenze nella recitazione affidandosi a spettacolari costumi e oggetti di scena.

Fast X: Jason Momoa in una foto

Come indica la nostra recensione di Fast X, nel film al cinema dal giovedì scorso, Jason Momoa ha un ruolo chiave nei panni del villain Dante Reyes, in cerca di vendetta contro Dom Toretto. Ad attirare l'attenzione sono anche i costumi che il personaggio indossa, il suo look stravagante e la sua vettura, una Chevrolet Impala color lavanda del 1966.

Un villain dal look indimenticabile

Commentando il look fuori dai canoni di Dante, Jason Momoa ha rivelato a ScreenRant: "Faccio molto affidamento sul guardaroba e sugli oggetti di scena. Mi serve per compensare le mie carenze nella recitazione. Ho aiutato a creare questo guardaroba insieme alla costumista, avevo in testa molte idee, sapevo ciò che volevo. Sono stato davvero ispirato dai colori pastello. Volevo qualcosa che fosse caldo e invitante e poi, quando ti avvicini a Dante pensi: 'Questo è il diavolo, il diavolo mi ha ingannato'".

Fast X: Jason Momoa in a scena del film

In Fast X, Dante guida una Chevrolet Impala color lavanda del 1966. Secondo le fonti, hanno abbinato il colore dell'auto al colore dello smalto per unghie che Momoa sfoggia. L'attore svela i retroscena di tale scelta: "Non erano così entusiasti di lasciarmi avere un'auto color lavanda. I produttori hanno esclamato, 'No, dai, non lavanda.' Ma io ho tenuto e ho spiegato loro, 'Dobbiamo farla. Lo voglio lavanda.' IL fatto è che mia madre odia il coloro lavanda, ma io lo adoro'".