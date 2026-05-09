Il Diavolo veste Prada 2: svelati i salari milionari ottenuti grazie a Meryl Streep

Il Diavolo veste Prada 2 sta continuando a ottenere buoni risultati ai box office internazionali e questo permetterà alle star del film di aumentare i propri guadagni.

Il sito Variety ha infatti svelato il salario ricevuto dalle protagoniste per tornare nel mondo della rivista Runway e la cifra è particolarmente significativa, superando quota 12 milioni di dollari.

Il salario delle star del film Il diavolo veste Prada 2

Le fonti del sito sostengono che per convincere Meryl Streep a interpretare per la seconda volta Miranda Priestly i responsabili di 20th Century Studios avrebbero staccato un assegno di 12.5 milioni di dollari. L'attrice premio Oscar si sarebbe inoltre assicurata che anche Anne Hathaway ed Emily Blunt ricevessero la stessa cifra per recitare in Il Diavolo Veste Prada 2 nei ruoli di Andrea Sachs ed Emily Charlton.

Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway con Meryl Streep, Stanley Tucci in una foto

Le tre attrici avrebbero ottenuto anche dei bonus molto redditizi legati ai risultati ottenuti ai box office del sequel diretto da David Frankel, di cui potete leggere la nostra recensione, che potrebbero far guadagnare oltre 20 milioni di dollari.

Il regista, recentemente, aveva rivelato che il budget della commedia è stato di circa 100 milioni di dollari, cifra che è stata prevalentemente spesa per pagare il cast.

Tra i nuovi interpreti ci sono Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman hanno invece ripreso i loro ruoli di Lily e Irv.

Cosa racconta il sequel

Nel secondo capitolo della storia di Andy Sachs, la giornalista si ritrova a tornare nei corridoi di Runway quando la rivista affronta una crisi peggiorata da alcuni attacchi online a Miranda per aver approvato un articolo contenente delle informazioni non accurate su un brand dal comportamento poco etico.

L'ex assistente riceve l'incarico di aiutare il magazine a riottenere la fiducia e l'attenzione dei lettori, ma la situazione sarà ancora più complicata del previsto, coinvolgendo anche Emily, l'ex assistente di Miranda che ora lavora per un'importante casa di moda.