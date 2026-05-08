La Mummia 4, Brendan Fraser si rimette in forma: "Augurate buona fortuna a un rottame di 57 anni"

Dall'ultima volta che Brendan Fraser ha scoperchiato sarcofaghi e combattuto mummie sono passati quasi vent'anni. Con l'avanzare dell'età l'attore non è più in forma come un tempo, ma sta facendo del suo meglio per prepararsi per La Mummia 4, dove tornerà ad affrontare antiche maledizioni al fianco della co-star Rachel Weisz.

Brendan Fraser in una sequenza de La mummia 3

La preparazione fisica per La mummia 4

L'annuncio di un nuovo capitolo del franchise La Mummia col ritorno delle star originali Brendan Fraser e Rachel Weisz ha mandato i fan in sollucchero. Universal Pictures ha rivelato che il nuovo horror fantasy sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence e approderà nei cinema il 19 maggio 2028, come riportato da Variety.

In vista delle riprese, Brendan Fraser prova a rimettersi in forma per calarsi nuovamente nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell.

"Beh, rimetteremo insieme la banda", ha confermato al Tonight Show con Jimmy Fallon. "È l'unico modo per farlo. Quindi, daremo al pubblico quello che ci ha chiesto a gran voce negli ultimi vent'anni e passa."

Il divo ha poi confessato: "Per un lungo periodo ho nutrito speranze, poi ho pensato, 'Non so se lo faranno'. Poi sono usciti altri film de La Mummia. Ma quello che faremo è tornare in sella, tornare sui luoghi che ben conoscete... forse dovrei smettere di parlare perché non voglio svelare tutto."

Anticipando la dura preparazione per tornare in forma, Fraser ha concluso: "Vi chiedo di augurarmi buona fortuna. Sto facendo del mio meglio per rimettere in sesto questo rottame di 57 anni".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa sappiamo su La Mummia 4

Il ruolo di Rick O'Connell, ex capitano della Legione Straniera francese scavezzacollo, ha lanciato Brendan Fraser nell'olimpo delle celebrità. L'attore è stato protagonista della trilogia colossal composta da La mummia (1999), La mummia - Il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone (2008). Rachel Weisz è presente al suo fianco nei primi due capitoli della trilogia nel ruolo dell'egittologa Evelyn "Evie" Carnahan, "cervello" del team mentre O'Connell rappresenta la parte più muscolare e impulsiva della squadra.

Nulla trapela su possibili anticipazioni della trama de La Mummia 4, che permetterà a Brendan Fraser di accomiatarsi alla sua maniera dal personaggio di Rick O'Connell. Il progetto per un quarto capitolo del franchise erano in piedi già prima dell'uscita de La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, ma è stato cancellato nel 2012, dopo che il film si è rivelato un flop di critica e pubblico.