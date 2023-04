Fast X sarà diviso in due parti: la seconda uscirà nel 2025, l'annuncio di Vin Diesel al CinemaCon

Sembra non avere mai fine l'adrenalinico franchise lanciato nel 2001. In occasione del panel Universal Pictures al CinemaCon di Las Vegas, Vin Diesel è salito sul palco per annunciare che Fast X, decimo capitolo della saga, sarà adesso diviso in due parti. Fast X - Parte Due arriverà nelle sale nel 2025 e sarà diretto ancora una volta da Louis Leterrier.

Annunciato Fast X - Parte Due

"Quest'estate rappresenta soltanto l'inizio di Fast X. Ed è grazie al vostro incondizionato supporto, al vostro amore e al fatto che siate ormai parte di questa famiglia, che Fast X continuerà. La storia sarà divisa in due parti e dopo quest'estate esplosiva avrò il privilegio di tornare da voi con Fast X - Parte 2 nel 2025" ha dichiarato Vin Diesel.

L'attore ha poi aggiunto: "Fast è adesso il franchise più longevo nella storia del cinema... con gli stessi attori che interpretano gli stessi personaggi. Questa è la nostra famiglia, il pubblico è la nostra famiglia, e mentre stavamo costruendo per raggiungere questo risultato abbiamo attirato registi che hanno portato la loro magia alla saga... Sono orgoglioso di dire che per quasi due decenni i film di Fast sono stati i film di maggior successo di ognuno dei nostri registi".

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro per la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

Fast X avrà un grande cliffhanger

Trattandosi del penultimo capitolo la posta in palio è davvero alta e, come anticipa il regista, non tutti i personaggi arriveranno vivi alla fine. Fast X si concluderà con un grande cliffhanger che aprirà poi la strada al seguito.

Fast X arriverà nelle sale italiane il 18 maggio. Già confermato Fast XI, che a questo punto arriverà dopo il 2025 e concluderà la storyline principale della saga.