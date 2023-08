Fantastic Four, Susan Storm sarà la protagonista principale del reboot del MCU?

Tra un rumor sui casting e l'altro, uno sciopero e un apparente rifiuto, si continua comunque a parlare di Fantastic Four e di cosa ci si può aspettare dal reboot del MCU, e pare che tra i suoi elementi caratteristici vi sarà la centralità di Susan Storm alias La Donna Invisibile.

Susan Storm ruberà la scena in Fantastic Four?

Lo sciopero a Hollywood sta certamente rendendo le cose difficili a tante produzioni attualmente in corso, e tra queste vi è anche il reboot dei Fantastici Quattro in programma ai Marvel Studios.

E mentre attendiamo di scoprire quali saranno gli attori che porteranno sullo schermo la prima famiglia di supereroi Marvel a questo giro, cerchiamo di capire che tipo di film ci attende.

Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

Secondo dei recenti rumor riportati anche da CBM, che avvalorano in realtà quanto già detto in precedenza riguardo al casting di Susan Storm, sembra che il personaggio su cui si focalizzerà maggiormente il film diretto da Matt Shakman sarà proprio la Donna Invisibile.

Cosa sappiamo su Fantastic Four

In realtà sappiamo ancora molto poco su Fantastic Four.

È da tempo che si specula sui possibili interpreti dei Fantastici Quattro e sull'ambientazione della pellicola, ma non abbiamo ancora avuto conferme in merito.

Fantastic Four, il nuovo film sulla prima famiglia di supereroi Marvel sarà un period movie?

Di certo, per ora, sappiamo solo che non vedremo il film prima del 2025, mentre in precedenza era stato inserito in calendario per arrivare nelle sale nel 2024. n