Fantastic Four: ecco perché Adam Driver avrebbe rifiutato il ruolo di Reed Richards [RUMOR]

Il motivo per cui Adam Driver avrebbe rifiutato l'offerta di Marvel per il reboot de I Fantastici Quattro sarebbe stato rivelato.

Secondo un nuovo rumor, Adam Driver avrebbe respinto l'offerta di Marvel per il ruolo di Reed Richards nel reboot di Fantastic Four in preparazione. Il rumor ha rivelato anche la ragione di tale rifiuto.

Restiamo naturalmente nel regno delle voci non verificate. Qualche mese fa la notizia del possibile ingaggio di Adam Driver nel ruolo di Reed Richards in Fantastic Four ha fatto il giro del mondo suscitando perfino la reazione della star dell'MCU Elizabeth Olsen. Poco dopo, era stato riferito che anche Margot Robbie era in trattative per interpretare Sue Storm, alias la Donna Invisibile, ma il mese scorso entrambi i fantacasting sono stati smentiti.

Adesso Jeff Sneider di Above the Live ha svelato nel corso del podcast The Hot Mic il motivo per cui Driver avrebbe detto no ai Fantastici Quattro. L'attore avrebbe preferito rinunciare per la sua incapacità di comprendere il modo in cui era scritto il personaggio.

"Adam Driver non è mai stato veramente coinvolto nel progetto", riferisce Sneider, sottolineando che l'attore si era allontanato dai Fantastici Quattro molto tempo fa. "Gli hanno inviato la sceneggiatura e lui ha detto che non riusciva a connettersi con il personaggio sulla pagina... È morto tutto molto presto."

Un casting tormentato e misterioso

Il nome di Adam Driver è solo uno dei tanti che sono emersi nel corso delle possibili anticipazioni su Fantastic Four. Secondo Jeff Sneider, c'è ancora la possibilità che Adam Driver finisca per accettare il ruolo se le modifiche apportate al personaggio dopo una nuova revisione da parte di Josh Friedman lo soddisferanno, ma tra i nomi papabili per il ruolo di Reed Richards troviamo anche John Krasinski, Penn Badgley e Dev Patel.

Nel frattempo alla Mostra di Venezia 2023 sarà presentata l'ultima fatica attoriale di Driver, il biopic di Michael Mann Ferrari, dedicato al celebre fondatore della casa automobilistica italiana Enzo Ferrari.