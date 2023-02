Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

Il boss dei Marvel Studios mette le cose in chiaro: Fantastic Four e i suoi protagonisti saranno tra i pilastri alla base del MCU.

Tra i film più attesi dei prossimi anni vi è sicuramente Fantastic Four, il cinecomic dedicato alla prima famiglia di supereroi dei fumetti Marvel, e secondo il boss dei Marvel Studios Kevin Feige, sia la pellicola che i suoi protagonisti saranno tra i pilastri del MCU d'ora in avanti.

Il CCO e Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è sempre impegnatissimo, ma non si è certo dimenticato che qui siamo tutti in attesa di nuove informazioni su Fantastic Four, il film che finalmente introdurrà i Fantastici 4 nel MCU.

E, proprio nel parlarne con Entertainment Weekly!, Feige ne ha voluto sottolineare l'importanza nella costruzione del più grande progetto che è il Marvel Cinematic Universe.

"Ci sono certamente state svariate versioni di questi personaggi sullo schermo, ma nessuna di queste faceva parte del MCU e della sua narrazione" ha spiegato il celebre produttore "Ed è qualcosa di estremamente entusiasmante per noi. Presto sveleremo qualcosa in più al riguardo".

"Secondo i nostri piani, Fantastic Four [e i suoi protagonisti] rappresenterà uno dei pilastri del MCU in futuro, proprio come [questa famiglia di supereroi] lo è stata nei fumetti per 50/60 anni" conclude poi.

Al momento non possiamo fare altro che attendere nuove informazioni su Fantastic Four (magari presto potrebbero rendere noti gli interpreti principali?), ma nel frattempo vi ricordiamo che è al cinema il nuovo film dei Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.