Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

San Valentino del 2025 porterà finalmente sugli schermi la versione del Marvel Cinematic Universe dei Fantastici Quattro, la prima famiglia di supereroi della Casa delle Idee. La pellicola, che sarà intitolata Fantastic Four e verrà diretta dal regista di Wandavision Matt Shakman, è certamente tra le più attese delle prossime produzioni targate Marvel Studios e, come tale, i fan non vedono l'ora di scoprire chi saranno questa volta gli interpreti designati per portare gli amati eroi (e villain!) sullo schermo.

E sebbene ci sia stato qualche cambio strategico in corso d'opera (ad esempio, il regista originariamente scelto per Fantastic Four era Jon Watts, il filmmaker della trilogia di Spider-Man con Tom Holland), sembra che il film rimanga una priorità per i Marvel Studios, intenti ad offrirci la migliore versione dei personaggi vista finora.

Ma a chi verrà affidato l'arduo compito di dar vita a questi personaggi?

I Fantastici Quattro al cinema

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Reed Richards, Susan e Johnny Storm, Ben Grimm e Victor von Doom: nel passato cinematografico targato FOX del franchise abbiamo già avuto più iterazioni dei personaggi appena citati, con successi alterni.

Nel 1994, una versione low budget dei Fantastici Quattro viene prodotta dalla Constantin Film di Bernd Eichinger in collaborazione con il noto produttore Roger Corman, ma non arriverà mai sul grande schermo. Il film diretto da Oley Sassone presentava Alex Hyde-White nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Rebecca Staab in quelli Susan Storm/Donna Invisibile, Jay Underwood interpretava Johnny Storm a.k.a. la Torcia Umana e a condividere il ruolo di Ben Grimm/La Cosa si alternavano Michael Bailey Smith e Carl Ciarfalio. Per Victor von Doom alias Dr. Doom, invece, era stato scelto Joseph Culp. Questa versione non era destinata ad avere un futuro, ma circa una decina di anni dopo, i Fantastici Quattro trovano finalmente la loro strada per le sale cinematografiche.

Una simpatica foto promozionale de 'I Fantastici Quattro'

Nel 2005 arriva infatti la versione forse più nota dei popolari eroi, I fantastici quattro con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis come interpreti dei fantastici personaggi titolari, e Julian McMahon in quelli del cattivo del film, Dr. Doom. La pellicola non si può ritenere un successo di critica, ma viene comunque apprezzata abbastanza da realizzare un sequel, I fantastici Quattro e Silver Surfer, con Laurence Fishburne e Doug Jones a dividersi il ruolo di quest'ultimo.

Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: un banner del film

Ma se c'è chi criticava la qualità dei film di Tim Story, sarà il Fantastic 4 - I Fantastici Quattro di Josh Trank a far parlare di sé in termini quasi unicamente negativi: il lungometraggio del regista di Chronicle ha una storia editoriale ancor più complicata dei precedenti, e il risultato finale, quale che sia il reale colpevole dietro, parla chiaro. Un peccato per un cast comunque di tutto rispetto, semmai non del tutto centrato, che vede Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell e Toby Kebbell nelle vesti degli ormai soliti noti.

Ora, con il "passaggio di proprietà" dei diritti dei personaggi, che tramite l'acquisizione di FOX da parte di Disney sono in mano ai Marvel Studios, vedremo come verrà gestita l'IP dei Fantastici Quattro. Un assaggio lo abbiamo avuto con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel quale è stata inserita una Variante di Reed Richards interpretata da John Krasinski, l'attore che i fan chiedevano a gran voce di ingaggiare assieme alla moglie Emily Blunt per interpretare la celebre coppia di supereroi. Ma chi saranno, invece, le star che daranno loro vita a questo giro?

Tra rumor e fancast

Fin dall'annuncio del loro ritorno sugli schermi da parte del patron dei Marvel Studios Kevin Feige, i Fantastici Quattro sono stati oggetto del fancasting più sfrenato da parte del web, e tra le scelte dei fan e quelle degli addetti ai lavori, fra insistenti rumor e presunte indiscrezioni, sono diversi i nomi che vengono continuamente accostati ai vari personaggi.

Reed Richards/Mr. Fantastic: Adam Driver vs. Penn Badgley

Per il capofamiglia Reed Richards alias Mr. Fantastic, come dicevamo il favorito dei fan è sempre stato John Krasinski. Ma ora che nel ruolo lo abbiamo visto e probabilmente non lo rivedremo più, bisogna pensare chi, invece, sarà l'interprete principale dell'eroe. Tra i più menzionati sul web, e in particolare sui social, c'è l'attore di iZombie e Midnight Mass Rahul Kohli, ma i nomi che son spesso venuti fuori da report di scooper e chi vanta indiscrezioni sui casting sono stati piuttosto Adam Driver (Star Wars, House of Gucci) e Penn Badgley (Gossip Girl, You), più qualche riferimento a Ryan Gosling (La La Land, Drive). È difficile capire se sarà davvero uno di questi attori a portare a casa il ruolo, ma vediamo le possibili combinazioni anche in base agli altri interpreti.

Susan Storm/La Donna Invisibile: Jodie Comer vs. Eiza Gonzalez

Per Susan Storm ovvero La Donna Invisibile, uno dei primi nomi fatti sul web, oltre alla già citata Emily Blunt, è stato quello di Eiza González (Baby Driver, Alita). L'attrice sembrerebbe aver anche smentito chiacchierati incontri con i vertici Marvel su Twitter (seppur in merito ai rumor su Elektra in Daredevil: Born Again), ma ovviamente fino all'annuncio del casting non è davvero possibile credere a quanto dicono i possibili interpreti a cui viene richiesta massima segretezza. Intanto, più o meno nello stesso periodo in cui sono comparsi rumor su Badgley, delle voci di corridoio hanno iniziato a puntare su Jodie Comer (Killing Eve, The Last Duel). Mentre queste due sembrerebbero le interpreti più gettonate, una recente indiscrezione avrebbe indicato invece che ai Marvel Studios sarebbero alla ricerca di "un tipo alla Dakota Johnson" (già impegnata con Madame Web). Se così fosse davvero, chi potrebbero scegliere? E fino a che punto l'attrice dovrebbe ricordare la Johnson? Intanto, sul web non mancano proposte per star come Dianna Agron (Glee), Constance Wu (Crazy Rich Asians) e Suki Waterhouse (Daisy Jones and the Six).

Daisy Jones & The Six, la recensione: una famiglia disfunzionale musicale

Johnny Stormy/La Torcia Umana: Dacre Montgomery vs. Zac Efron

Arriviamo adesso a Johnny Storm a.k.a. La Torcia Umana, nonché fratello di Susan. Fin dall'inizio, un nome ha troneggiato su tutti per quanto riguardava i fancast per questo ruolo, ed è quello di Zac Efron. L'attore di High School Musical e Ted Bundy ha dimostrato di avere un ampio range quando si tratta di interpretazioni e, parliamoci chiaro, sarebbe effettivamente perfetto nei panni del personaggio. Ma attenzione a una stella nascente del piccolo e grande schermo... Dacre Montgomery (Stranger Things, Elvis) sembra essere in agguato, almeno per quel che concerne le preferenze del web, e nei panni di Johnny Storm ci starebbe proprio bene, in effetti. Certo, anche il collega di Stranger Things Joe Keery sembra avere dei supporter che lo vogliono assolutamente nel ruolo, e non dimentichiamoci di Lucas Till (X-Men - L'inizio, MacGyver). C'è poi chi caldeggia Harry Shum Jr. (Glee, Shadowhunters)...

Ben Grimm/La Cosa: Tom Hopper vs. Alan Ritchson

Per Ben Grimm, controparte de La Cosa, due attori sembrano andare per la maggiore secondo i pareri del web. Uno è Tom Hopper (Merlin, The Umbrella Academy), l'altro è Alan Ritchson (Titans, Jack Reacher). Entrambi posseggono il physique du rôle necessario per rendere bene la parte a livello visivo, ed entrambi sanno già navigare bene le acque dei cinecomic grazie ai loro precedenti ruoli. Magari anche un Kellan Lutz (Twilight, FBI: Most Wanted) o un Channing Tatum (Step Up, Magic Mike) potrebbero dare del filo da torcere, e addirittura c'è chi propone Jason Statham (Hobbs & Shaw, I Mercenari), ma è difficile pensare, vista l'età media ricercata per gli interpreti, che quest'ultimo possa essere la scelta degli studios.

Jamie Bell, il suo consiglio su Fantastic 4: "Risparmiate tempo e soldi"

Victor von Doom/Dr. Doom: Rufus Sewell vs. Tom Ellis

E a proposito di età media, uno che probabilmente supera la fascia presumibilmente indicata è Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys), ma chi non lo vorrebbe nei panni di Dr. Doom? Non è un caso se è l'attore più gettonato tra i fancast del web. Tuttavia, volendo ragionare in termini diversi, c'è da dare un'occhiata ad altri nomi. Non estremamente più giovane, ma comunque più vicino all'età degli altri possibili interpreti citati finora è Rufus Sewell (The Man In The High Castle, The Illusionist) - che l'aria da Victor von Doom ce l'ha tutta, come anche l'intensità tipica del personaggio -, mentre un'altra parte del web vorrebbe l'interprete di Lucifer Tom Ellis ad ostacolare i Fantastici Quattro e gli altri eroi Marvel. Se poi si vuole andare di fancast forse meno immediati ma comunque piuttosto diffusi, c'è sempre il Glenn Howerton di C'è sempre il sole a Philadelphia.

Sono tanti, dunque, i nomi che circolano sul web e che vengono quotidianamente abbinati a_ I Fantastici Quattro_, ma quali sono i vostri favoriti?