Fantastic Four: a Matt Smith è stato offerto il ruolo di Reeds Richards prima dello sciopero? [RUMOR]

L'ultimo nome a emergere nel totocasting per il reboot Marvel Fantastic Four è quello dell'inglese Matt Smith, star di House of the Dragon e Doctor Who. Secondo lo scooper del film Daniel Richtman (via ComicBookMovie.com), a Smith è stato offerto il ruolo di Reed Richards, alias Mister Fantastic, poco prima dell'inizio dello sciopero degli attori.

Doctor Who: Matt Smith in una scena dell'episodio The Beast Below

L'agitazione sindacale ha interrotto la pre-produzione del film Marvel e con essa anche il processo di casting perciò non è chiaro se Matt Smith sia intenzionato ad accettare o meno il ruolo. Tra l'altro l'attore inglese non è affatto estraneo al mondo dei cinecomic essendo comparso in un ruolo chiave in Morbius. Sta di fatto che, sia che accetti o meno Fantastic Four, l'hype dei fan sui social media è già alle stelle.

(Fanta)casting fantastici e dove trovarli

Altri rumor volevano Adam Driver corteggiato da Marvel per il personaggio di Reed Richard, ma a quanto pare la star avrebbe rifiutato per mancanza di una connessione col personaggio.

I fan Marvel più accaniti fanno il tifo per John Krasinski dopo la sua apparizione come variante in Doctor Strange nel Multiverso della follia, ma l'attore stesso ha messo in dubbio questa possibilità. Nel frattempo, anche nomi come Penn Badgley e Dev Patel hanno fatto capolino nelle totoliste, ma per adesso non v'è alcuna certezza su chi saranno i prescelti. Dopo il gran rifiutato di Margot Robbie, Vanessa Kirby sarebbe la prima scelta per il suolo della Donna Invisibile, Daveed Diggs sarebbe in lizza per interpretare La Cosa mentre Austin Butler e Paul Mescal si contenderebbero Torcia Umana. Ma sarà vero? Lo scopriremo presto