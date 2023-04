Fantastic Four, ecco quali sarebbero le attrici più gettonate per il ruolo della Donna Invisibile [RUMOR]

Chi sarà Susan Storm a.k.a. la Donna Invisibile nel film Marvel Fantastic Four? Ecco alcune delle attrici che hanno più probabilità di portare a casa il ruolo secondo i più recenti rumor.

Continua a far parlare di sé Fantastic Four, il nuovo film dedicato alla prima di supereroi Marvel, e dopo le ultime su Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic, sembra che questa sia la situazione per quanto riguarda Susan Storm ovvero La Donna Invisibile e le sue possibili interpreti.

Si avvicina sempre più il momento in cui conosceremo il nome degli attori che presteranno il volto a Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm in Fantastic Four, la pellicola del MCU che introdurrà finalmente i Fantastici Quattro nella macrostoria cinematografica e televisiva che prosegue ormai dal 2008.

E mentre noi, di ipotesi in tal senso, ne abbiamo fatte in precedenza, come anche il resto del web, sembra che il cerchio si stia stringendo, e che dei nomi stiano prevalendo su altri.

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

In particolare, dei rumor segnalati da CBM e riportati da Grace Randolph vorrebbero l'attrice di Mission Impsissible e The Crown Vanessa Kirby in pole position per il ruolo di Susan Storm a.k.a. La Donna Invisibile, con altre star che la seguono a ruota.

Queste, infatti, le attrici che avrebbero più probabilità di portare a casa la parte:

Trovare l'interprete di Sue Storm, si riportava lo scorso febbraio, quando pare sia iniziata la ricerca, "è la priorità, e intorno a lei verrà costruito il resto del team".

Sarà andata davvero così? I Marvel Studios avranno già trovato la loro Donna Invisibile? E voi, quale di queste attrici vedreste meglio nel ruolo?