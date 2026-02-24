I Fantastici 4, ora sappiamo perché la scena post-credits con Steve Rogers è stata tagliata

A quanto pare, la scena dopo i titoli di coda avrebbe dovuto sancire il ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe ma alla fine i Marvel Studios hanno preferito prendere un'altra strada

Il ritorno dei Fantastici 4 al cinema è stato sì emozionante, ma di sicuro i Marvel Studios speravano in un risultato più soddisfacente al box-office.

Non solo, il film avrebbe dovuto vedere il ritorno di Steve Rogers nella scena post-credits, scena che successivamente si è deciso di tagliare. E ora potremmo aver compreso il motivo di questo cambio di piani dell'ultimo minuto.

Avengers: Doomsday, Chris Evans in una foto

Perché la scena con Steve Rogers è stata tagliata?

La scorsa settimana, l'insider MyTimeToShine ha rivelato che la scena originale dopo i titoli di coda in I Fantastici 4: Gli Inizi avrebbe visto i Fantastici Quattro visitare Steve Rogers nella sua casa sulla Terra e chiedergli aiuto per risolvere un problema, con riferimento a una sorta di incursione multiversale.

Al momento, è stato riferito che la scena sarà inclusa nel prossimo Avengers: Doomsday. Secondo quanto riportato da un altro insider del settore, Nerd Tower, in un post su X, la scena post-crediti è stata tagliata perché la Marvel non era sicura che il pubblico avrebbe capito cosa stava succedendo.

Tuttavia, dopo l'uscita del film e i successivi teaser trailer di Doomsday, ora il coinvolgimento di Rogers ha decisamente più senso e il ritorno di Chris Evans nei panni dell'ex Captain America non è più un segreto da custodire gelosamente.

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby e Pedro Pascal

Quanto ha incassato I Fantastici 4: Gli Inizi al box-office?

Il film con Pedro Pascal e Vanessa Kirby ha registrato un incasso mondiale di oltre 500 milioni di dollari nel mondo dopo diverse settimane di programmazione, superando così la soglia dei 500 milioni complessivi tra Stati Uniti e mercati internazionali.

In particolare ha debuttato con un ottimo weekend d'esordio da circa 218 milioni di dollari globali (di cui circa 118 solo negli USA), e ha continuato a crescere fino a raggiungere oltre 500 milioni di incasso totale mondiale con il proseguire della sua corsa nelle sale. Un buon risultato senza dubbio, anche se molto lontano dai record dei Marvel Studios.

Franklin Richards e il Dottor Destino (Robert Downey Jr.) nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi

Quello che sappiamo sulla trama di Avengers: Doomsday

Secondo quanto emerso finora, il crossover Marvel dovrebbe rappresentare uno snodo centrale della Saga del Multiverso. Al centro della storia ci sarebbe l'ascesa del Dottor Destino (Robert Downey Jr.), che approfitta del caos generato dalle Incursioni tra universi per imporsi come figura dominante.

Le teorie più diffuse parlano di un Destino non solo scienziato e sovrano di Latveria, ma stratega capace di manipolare eventi multiversali per "salvare" la realtà a modo suo, forse creando o tentando di creare una versione di Battleworld. Questo costringerebbe diversi gruppi di eroi - Avengers, nuovi arrivati e varianti provenienti da altri universi, ma anche gli X-Men - a un'alleanza forzata.