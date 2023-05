Fantastic Four, il nuovo film sulla prima famiglia di supereroi Marvel sarà un period movie?

Fantastic Four sarà ambientato nel passato? La nuova pellicola dedicata alla prima famiglia di supereroi Marvel sarà davvero un period movie? Scopriamo gli ultimi rumor sul film diretto da Matt Shakman.

Non sappiamo ancora nulla su Fantastic Four, il cinecomic che introdurrà i Fantastici Quattro ai fan del MCU, e le domande al riguardo sono davvero tante, da chi porterà sullo schermo gli amati personaggi a cosa vedremo nella pellicola.

Uno degli argomenti più chiacchierati, però, quando si tratta di questo film è senz'altro l'ambientazione, che da sola risponderebbe ad alcuni quesiti sul come potrebbero essere inseriti nella macro-storia del MCU tali personaggi.

Un tuffo nel passato?

Da tempo si specula infatti che il film possa essere ambientato nel passato, precisamente negli anni '60, ma una recente aggiunta al team creativo-produttivo del lungometraggio potrebbe averci fornito un interessante spunto.

Secondo quanto segnalato da CBM e riportato da IMDb Pro listing, lo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti sarebbe confermato per il film, facendo pensare a una possibile "ambientazione retrò", visti anche numerosi suoi lavori passati (Casino, Gangs of New York, The Aviator, Cenerentola, Macbeth, Black Dahlia, Shutter Island, Hugo Cabret ecc.).

A parte la battuta di Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che faceva riferimento ai Fantastici Quattro e agli anni '60, di cui dobbiamo ancora capire l'interpretazione corretta (nella timeline principale il gruppo di eroi era già noto? O la frase faceva invece riferimento ai Beatles ed era solo, effettivamente, una battuta ironica?) finora non abbiamo coordinate utili per distinguere supposizioni da fatti.

Certo è che, già con WandaVision, Shakman ha dimostrato di saperci fare nel navigare diverse ere, e che in collaborazione con Ferretti potrebbe fare davvero un ottimo lavoro, dovessero scegliere di mostrarci davvero epoche passate.

Intanto, i misteri che riguardano Fantastic Four non trovano ancora risposta, e difficilmente ciò avverrà prima del Comic-Con di San Diego... Voi cosa ne pensate?