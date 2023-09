Fantastic Four, una star di Oppenheimer potrebbe essere Doctor Doom nel film Marvel? [RUMOR]

Continuano i rumor sui casting per Fantastic Four, ma questa volta è un villain storico degli eroi titolari, Doictor Doom, ad essere sotto i riflettori... E per interpretarlo, si parla di una star di Oppenheimer.

Lo sciopero di attori e sceneggiatori probabilmente non permetterà di venire tanto presto a capo della questione, ma nuovi casting rumor circondano il film Marvel Fantastic Four, e questa volta è Doctor Doom a essere nel mirino: sarà davvero una star di Oppenheimer a interpretarlo?

Chi sarà Doctor Doom?

Prima di tutto, facciamo chiarezza: di quale star di Oppenheimer stiamo parlando? Dopotutto il film di Nolan è stracolmo di talento, quindi a chi ci riferiamo?

A Josh Hartnett (Penny Dreadful, Slevin - Patto Criminale), che nel film con Cillian Murphy interpreta il ruolo di Ernest Lawrence, e che secondo Giant Freakin Robot e Jeff Snider, prima dello sciopero avrebbe ricevuto l'offerta da parte dei Marvel Studios per un'apparizione in Fantastic Four.

Oppenheimer: Josh Hartnett in una foto

Questa, sempre secondo i rumor, sarebbe piuttosto fugace (si diceva che il villain principale di Fantastic Four fosse Galactus), ma il suo ruolo nel MCU andrebbe via via crescendo con l'avanzare del tempo.

Fantastic Four

Ad ogni modo, per ora rimane complicato capire a quale rumor sulla pellicola diretta da Matt Shakman dare adito, vista anche la moltitudine.

Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

Di certo sono interessanti quelli sulla possibile ambientazione di Fantastic Four, o sulla centralità del personaggio di Susan nella storia, oltre che, ovviamente, quelli relativi ai casting.

Sta di fatto che dovremo comunque attendere il 2025 per vedere il tutto sugli schermi.