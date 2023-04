Fantastic Four: Galactus e Silver Surfer appariranno nel reboot Marvel Studios?

I casting per l'atteso reboot di Fantastic Four non sono ancora iniziati, ma i rumor impazzano in rete da mesi. Da Mila Kunis come papabile Sue Storm a Dev Patel come Reed Richard, sono stati molteplici i nomi di attori e attrici coinvolti. Nel frattempo è emerso un'ulteriore indiscrezione che riguarda la possibile presenza di Galactus e Silver Surfer, due personaggi ben noti ai fan dei fumetti Marvel.

A lanciare il rumor è stato l'insider Jeff Sneider ai microfoni del podcast The Hot Mic: "Mi è stato detto che Matt Shakman sta pianificando un film molto cosmico. Avrà molti elementi degli anni '60 e ci saranno Galactus e Silver Surfer".

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego Comic-Con di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.

A occuparsi della sceneggiatura ci penserà Josh Friedman, già autore di Avatar: La via dell'acqua e della serie Snowpiercer. La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.