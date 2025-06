F1, Javier Bardem: "Creare un bromance con Brad Pitt è stato dannatamente facile"

Neppure Javier Bardem è immune al fascino del collega Brad Pitt, che affianca nell'atteso F1, al cinema dal 25 giugno distribuito da Warner Bros, e con cui ha instaurato un curioso bromance sul set.

"Ci conoscevamo da pochissimo e abbiamo dovuto creare questa bromance... il che, con Brad Pitt, non è poi così difficile, se volete la mia opinione", ha scherzato l'attore spagnolo durante un'apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"È come dire, 'Okay, ho capito'", ha aggiunto Bardem, dimostrandosi autoironico tanto da aggiungere: "Per Brad è stato un po' più difficile".

Brad Pitt schierato insieme al collega Damson Idris e agli altri piloti

Cresce l'attesa per un potenziale blockbuster

Diretto da Joseph Kosinski, F1 vede Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula Uno che si è ritirato da tempo, ma viene convinto a tornare in pista grazie all'insistenza della APXGP, una scuderia fittizia sulla griglia di partenza. Hayes dovrà affiancare un giovane pilota talentuoso, ma indisciplinato che ha il volto di Damson Idris, mentre Javier Bardem, che interpreta Ruben, il proprietario della scuderia.

Uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025, F1 promette molto bene, visto che le prime reazioni promettono un "blockbuster vecchia scuola dannatamente buono".

Una scena sul circuito di Formula 1

La presenza di Koskinski dietro la macchina da presa, già autore di Top Gun: Maverick, è garanzia di azione alle stelle e sequenze ad alto tasso di ottani. Parlando delle differenze tra Maverick e F1, il regista ha detto a EW:

"Per Top Gun, eravamo su una portaerei a 160 chilometri dalla costa. Abbiamo girato questo film davanti a un pubblico di 400.000 persone. Spesso avevo solo pochi minuti per girare una scena perché la stavamo effettivamente girando sul circuito durante un vero Gran Premio. C'era un'atmosfera da rappresentazione teatrale, in cui dovevamo essere molto ben preparati, ma dovevamo anche agire sul momento e fare solo poche riprese per scena."