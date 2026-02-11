F1, il sequel si farà: Jerry Bruckheimer conferma il capitolo dopo il successo del film con Brad Pitt

Dopo mesi di speculazioni e voci non confermate, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che F1 - Il film avrà un seguito, ufficialmente già in lavorazione. Intervistato da BBC News, Bruckheimer ha ufficializzato la produzione.

Nonostante non sia entrato troppo nei dettagli, il produttore ha risposto affermativamente alla richiesta di delucidazioni sul progetto, dopo i rumor sulla possibilità che Brad Pitt tornasse in pista per un sequel.

Il successo record al box office e le nomination agli Oscar

"Stiamo lavorando ad un sequel" ha risposto Bruckheimer. Del resto, F1 - Il film è stato un enorme successo al box-office lo scorso anno, incassando 630 milioni di dollari a livello mondiale e diventando il film sportivo con il più alto incasso di sempre.

Brad Pitt e Damson Idris in una scena di F1 - Il film

Si tratta del film più redditizio nella carriera di Brad Pitt e l'uscita cinematografica con i maggiori incassi mai registrati da Apple Original Films fino ad oggi. Inoltre, il film è stato candidato a quattro premi Oscar, tra cui quello al miglior film.

Cosa sappiamo sul sequel: tempistiche e possibile ritorno del cast

Diretto da Joseph Kosinski, F1 - Il film, vede Brad Pitt nei panni del pilota veterano Sonny Hayes, che torna in Formula 1 per aiutare la scuderia APXGP e sostenere un giovane talento di nome Joshua Pearce (Damson Idris).

Al momento, si sa ancora poco del sequel e di chi effettivamente farà parte del cast. Jerry Bruckheimer è felice del successo del film e di aver lavorato con Brad Pitt: "È stato un lungo percorso per realizzare il film, perché abbiamo dovuto affrontare un paio di scioperi ma alla fine il film ha intrattenuto il pubblico di tutto il mondo. Non avevo mai lavorato con Brad Pitt prima ed è davvero entusiasmante lavorare con lui".

Brad Pitt potrebbe tornare nel cast come protagonista ma non è stato ancora presa alcuna decisione. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha esortato i fan a rimanere sintonizzati per tutte le novità che potrebbero emergere sul progetto nelle prossime settimane.