F1, Brad Pitt a tutta velocità: quello che sappiamo sul film

Il regista di Top Gun: Maverick (trionfo al box office) torna alla regia con un altro film ad alto tasso di adrenalina, nonché interpretato da un'altra grande star di Hollywood. Dal cielo all'asfalto, Joseph Kosinksi dopo Tom Cruise dirige infatti Brad Pitt in F1, su sceneggiatura di Ehren Kruger, già firma di Scream 3, The Ring e diversi Transformers (insomma, uno che l'azione sa come si scrive). A produrlo, il re dei blockbuster, Jerry Bruckheimer, insieme alla Plan B ed Apple TV+, che distribuirà il film in streaming dopo l'iniziale rilascio al cinema, a cura di Warner Bros e nel formato IMAX.

F1 e la forza del cinema sportivo

F1: Brad Pitt con Damson Idris sul set del film

Se il cinema sportivo funziona sempre molto bene, in F1, lo avrete capito fin dal titolo, siamo nel mondo delle corse automobilistiche. La federazione, tra l'altro, ha dato il benestare alla produzione, concedendo marchi e location. Un punto che favorirebbe la veridicità scenica. La storia? Il protagonista è Sonny Hayes, ex pilota di Formula Uno che, dopo un terribile incidente, è stato costretto a ritirarsi dal campionato professionista, correndo in categorie minori. Rube, un suo vecchio amico e proprietario di una prestigiosa scuderia, lo convince però a rimettersi in gioco, affiancandolo alla promessa britannica Joshua Pearce.

Brad Pitt in pista

Brad Pitt a Silverstone

F1, dal budget importante (inizialmente la cifra iniziale si aggirava attorno ai trecento milioni di dollari, poi smentita) ha utilizzato vetture APX-GP di Formula 2 e Formula 3, poi modificate e adattate con la collaborazione di Mercedes-AMG F1 e Carlin Motorsport. Per dare il tono al film, ricco d'azione e spettacolare, le auto sono state equipaggiate con oltre cinquanta telecamere, tra cui un innovativo modello in 6K. Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, che ha ritardato la produzione, alcune sequenze di F1 sono state girate durante il Gran Premio di Gran Bretagna del 2023 e durante le 24 Ore di Daytona del 2024, nel quale Brad Pitt ha guidato una monoposto di Formula 2 durante il week-end di gara, riducendo al minimo l'apporto di controfigure.

La monoposto di F1

"Un film diverso da qualsiasi cosa io abbia fatto prima", ha dichiarato Kosinski, a proposito delle riprese, allungate poi tra diversi circuiti: Circuit de Spa-Francorchamps, Circuito di Monza (e quindi in F1 anche un po' d'Italia), Zandvoort, il Suzuka International Racing Course, l'Autódromo Hermanos Rodríguez, il Las Vegas Strip e lo Yas Marina Circuit.

Il cast e lo score di Hans Zimmer

In corsa con Brad Pitt

Capitolo cast, altra grande forza di F1: alle musiche troviamo lo score di Hans Zimmer, mentre la fotografia è firmata da Claudio Miranda, alla quarta collaborazione con Kosinski dopo Tron: Legacy, Oblivion, Top Gun: Maverick e Spiderhead. Oltre a Brad Pitt, ecco Javier Bardem nel ruolo di Ruben, poi Damson Idris che interpreta Joshua Pearce e Kerry Condon nel ruolo di Kate che, come vediamo dal trailer, dovrebbe essere nel team della squadra. Con loro anche Shea Whigham (grande attore), Tobiax Menzies e Kim Bodnia. Non mancheranno poi i camei decisamente speciali: Lewis Hamilton (appena presentato in Ferrari), Max Verstappen, Charles Leclerc, e poi anche Fernando Alonso, Sergio Pérez ed Esteban Ocon. Dimenticavamo: F1 esce al cinema il 25 giugno. Per un'estate di cinema mai così rombante.