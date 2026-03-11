Oscar 2026, le previsioni nelle categorie tecniche: I peccatori vs Frankenstein e Anderson

I nostri pronostici per gli Oscar 2026 nelle categorie tecniche e musicali, con I peccatori, Frankenstein e Una battaglia dopo l'altra come grandi favoriti e la novità del premio per il miglior casting.

Si svolgerà domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles la cerimonia per la 98esima edizione degli Academy Award, con il comico Conan O'Brien che per il secondo anno consecutivo svolgerà il ruolo di presentatore nella serata in cui verranno assegnati i premi più prestigiosi di Hollywood. Gli Oscar 2026 segneranno il culmine di un'awards season caratterizzata da un'attenzione crescente per il cinema internazionale, in particolare grazie ai successi di Sentimental Value, L'agente segreto e Un semplice incidente; dalla valanga di riconoscimenti per Una battaglia dopo l'altra, accolto da un autentico plebiscito; e dal record de I peccatori, destinatario di un totale di ben sedici nomination agli Oscar, superando il precedente primato (quattordici nomination) stabilito nel 1951 da Eva contro Eva e condiviso in seguito con Titanic e La La Land.

Gli Oscar: le previsioni nelle categorie tecniche

La statuetta dell'Oscar

In vista della notte degli Oscar del 15 marzo, è giunto il momento di dedicarci alle previsioni sui favoriti nelle varie categorie riservate ai lungometraggi, che da quest'anno annoverano una new entry, vale a dire la cinquina per il miglior casting. In questo primo articolo, pertanto, vi proporremo i nostri pronostici dettagliati per le categorie tecniche e musicali, che in molti casi saranno il teatro di un serrato duello tra i due film di punta di quest'anno, l'horror di Ryan Coogler e il thriller di Paul Thomas Anderson.

Miglior Sonoro

F1: un'immagine di Brad Pitt

Forte di quattro nomination, tra cui miglior film (troppa grazia), F1 di Joseph Kosinski è il tipico blockbuster hollywoodiano dal poderoso apparato tecnico e, qualora dovesse portarsi a casa una statuetta, sarà probabilmente l'Oscar per il miglior sonoro. Un successo superiore alle previsioni per I peccatori potrebbe portare tuttavia il film di Ryan Coogler a imporsi anche in questa categoria, senza escludere del tutto neppure l'ipotesi di Una battaglia dopo l'altra come terzo incomodo.

Pronostico: F1 (runner-up: I peccatori)

Migliori Effetti Speciali

Avatar - Fuoco e cenere: un'immagine del film

Non potrà vantare forse il trionfo ottenuto dai due precedenti capitoli, eppure Avatar - Fuoco e cenere sembra destinato a ripercorrerne le orme nella categoria per i migliori effetti speciali, in cui ha ipotecato la vittoria. Difficile pensare che un altro candidato possa insidiare il blockbuster sci-fi di James Cameron in questa categoria, ma pure in questo caso l'enorme popolarità de I peccatori non va sottovalutata del tutto.

Pronostico: Avatar - Fuoco e cenere (runner-up: I peccatori)

Miglior Trucco e Acconciature

Frankenstein: Jacob Elordi nel ruolo della creatura

Ed è ancora I peccatori il titolo (l'unico) in grado forse di dare del filo da torcere al grande favorito di un'altra categoria tecnica: quella per l'Oscar per il miglior trucco e acconciature. Difficile, comunque, che i giurati possano optare per una scelta diversa da Frankenstein, spettacolare trasposizione del romanzo di Mary Shelley ad opera di Guillermo del Toro: su un totale di ben nove nomination, qui è dove Frankenstein ha le sue maggiori chance di vittoria.

Pronostico: Frankenstein (runner-up: I peccatori)

Migliori Costumi

Frankenstein: un'immagine di Mia Goth

Altro Oscar pressoché sicuro per Frankenstein è quello per i migliori costumi, categoria in cui ci si prepara a veder premiata la neozelandese Kate Hawley, una dei costumisti di fiducia del regista messicano. La categoria vede in lizza anche la polacca Malgosia Turzanska per gli abiti di età elisabettiana di Hamnet e la veterana Ruth E. Carter, alla sua quinta candidatura (un record assoluto per una donna afroamericana) per I peccatori, dopo aver già ricevuto due premi per i precedenti film di Ryan Coogler; ma in questa cinquina, Frankenstein pare davvero imbattibile.

Pronostico: Kate Hawley, Frankenstein (runner-up: Malgosia Turzanska, Hamnet)

Miglior Scenografia

Frankenstein: un'immagine del film

E se, come pare probabile, arriverà pure un terzo Oscar per Frankenstein, sarà senz'altro quello per la miglior scenografia, in virtù della sontuosa ricostruzione di ambienti ottocenteschi nel dramma di Guillermo del Toro. Fra gli altri candidati, che includono Hamnet, Marty Supreme e Una battaglia dopo l'altra, il più quotato è senz'altro I peccatori, che in questa categoria potrebbe tentare il sorpasso; il nostro pronostico resta però in favore di Frankenstein.

Pronostico: Tamara Deverell e Shane Vieau, Frankenstein (runner-up: Hannah Beachler e Monique Champagne, I peccatori)

Miglior Montaggio

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob Ferguson

L'onnipresente I peccatori costituisce ovviamente un candidato temibile anche per l'Oscar per il miglior montaggio: una categoria in cui, però, sarebbe azzardato prevedere un esito diverso da una vittoria di Andy Jurgensen, in virtù del suo strepitoso lavoro di editing per Una battaglia dopo l'altra. Nell'ambito delle categorie tecniche, quella per il montaggio è dunque la cinquina in cui il thriller di Paul Thomas Anderson ha le maggiori possibilità di vittoria.

Pronostico: Andy Jurgensen, Una battaglia dopo l'altra (runner-up: Michael P. Shawver, I peccatori)

Miglior Fotografia

Una battaglia dopo l'altra: un'immagine di Teyana Taylor e Sean Penn

E quest'anno è davvero un duello dopo l'altro tra i film di Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler, dati entrambi come potenziali vincitori in diverse categorie, inclusa quella per la miglior fotografia. I toni notturni rendono decisamente suggestive le atmosfere de I peccatori, che ha reso Autumn Durald Arkapaw la prima donna afroamericana ad aver ricevuto una nomination per la fotografia, ma a nostro avviso ad avere maggiori possibilità per l'Oscar è Michael Bauman, ormai da un decennio stretto collaboratore di Anderson, per il suo straordinario lavoro in Una battaglia dopo l'altra.

Pronostico: Michael Bauman, Una battaglia dopo l'altra (runner-up: Autumn Durald Arkapaw, I peccatori)

Miglior Canzone

KPop Demon Hunters: le protagoniste del film

In una categoria che vede la prima nomination all'Oscar per il grande Nick Cave, grazie alla ballata omonima scritta per il film Train Dreams, e addirittura la diciassettesima candidatura per Diane Warren, destinataria nel 2022 dell'Oscar alla carriera, per il documentario Diane Warren - Relentless, la super-favorita come miglior canzone resta Golden, hit trainata ai primi posti delle classifiche mondiali grazie al fenomeno legato al film d'animazione KPop Demon Hunters. L'unico ostacolo in grado forse di arginare la frenesia collettiva per Golden è I Lied to You, ballata blues al cuore della colonna sonora de I peccatori, ma tutti i pronostici puntano in direzione di KPop Demon Hunters.

Pronostico: Golden, KPop Demon Hunters (runner-up: I Lied to You, I peccatori)

Miglior Colonna Sonora

I peccatori: un'immagine del film

In compenso, il compositore svedese Ludwig Göransson potrà festeggiare di sicuro il terzo Oscar della propria carriera, dopo quelli per Black Panther e Oppenheimer, grazie alla partitura blues scritta per I peccatori, film in cui le musiche rivestono un ruolo di primo piano. In gara per l'Oscar alla miglior colonna sonora c'è pure Jonny Greenwood, alla sua terza nomination grazie alle tesissime musiche di Una battaglia dopo l'altra, ma I peccatori è il netto favorito.

Pronostico: Ludwig Göransson, I peccatori (runner-up: Jonny Greenwood, Una battaglia dopo l'altra)

Miglior Casting

I peccatori: un'immagine del film

Ed eccoci infine alla nuova categoria di quest'anno, quella per il miglior casting, dove si preannuncia un ennesimo duello fra i due candidati di punta di quest'anno. Sia Una battaglia dopo l'altra che I peccatori possono contare su un ampio e solidissimo cast corale e si tratterà probabilmente di una sfida molto serrata tra i due film; la nostra sensazione, però, è che la prima vincitrice nella storia di questa categoria sarà Francine Maisler per il film di Ryan Coogler. Potenziale terzo incomodo (assai improbabile, ma mai dire mai): il dramma brasiliano L'agente segreto, che si distingue per un eccezionale lavoro di casting.

Pronostico: Francine Maisler, I peccatori (runner-up: Cassandra Kulukundis, Una battaglia dopo l'altra)