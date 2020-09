Eternals e Shang-Chi: i film Marvel cambiano data di uscita nel 2021

Eternals e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hanno una nuova data di uscita: il 5 novembre 2021 e il 8 luglio 2021 rispettivamente.

Marvel e Disney avevano già annunciato lo nuova data di uscita di Black Widow confermando che il film con star Scarlett Johansson debutterà nelle sale americane nel 2021.

Eternals avrà nel cast Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena.

Nel ruolo del protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ci sarà Simu Liu, mentre Tony Leung sarà il villain Il Mandarino e nel cast ci saranno anche Awkwafina e Ronny Cheng. Michelle Yeoh, inoltre, dovrebbe avere un ruolo nel progetto, come dimostrerebbe un post che l'attrice ha condiviso dall'Australia.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Simu Liu sarà il primo eroe Marvel asiatico!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings farà parte della Fase 4 e sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il progetto sarà il primo cinecomic realizzato da Marvel Studios con un supereroe asiatico nel ruolo del protagonista.