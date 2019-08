Marvel: la Fase 4 dell'MCU avrà una struttura diversa e si espanderà in varie direzioni

Gli sceneggiatori di Avengers: endgame hanno rivelato che la Fase 4 dell'MCU avrà una struttura diversa dalle precedenti fasi Marvek e si espanderà in varie direzioni. Un futuro all'insegna della varietà e della diversità attende lo studio, con il massiccio sviluppo di serie tv che affiancheranno i film.

In un'intervista a Los Angeles Times Stephen McFeely ha dichiarato: "Non so niente. Non so assolutamente niente. Leggo delle cose sul web e sui quotidiani e penso 'non credo che Marvel abbia fatto questo annuncio. Ci sono tutti questi rumor, ma io non li so. Tutto che ciò che so è che la Fase 4 andrà in molte direzioni diverse delle tre precedenti fasi. E questo perché si sono aperte tre porte diverse: Adesso è disponibile la fase cosmica di Marvel, c'è la fase cosmica di Doctor Strange, sono tante le vie da percorrere."

La Fase 4 dell'MCU sarà anche la prima fase Marvel a includere produzioni realizzate esclusivamente per il servizio streaming Disney+. Le prime serie che verranno lanciate sono WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye e Marvel's What If...?

"Se poi aggiungiamo il fatto dello streaming Disney+..." aggiunge Christopher Markus "Credo che questa sarà una fase strutturata in modo diverso dalle precedenti. Si espanderà in diverse direzioni. E' quasi inevitabile, quando crei un universo connesso, non puoi seguire una linea retta o dopo un po' diventerai incredibilmente ripetitivo. Così abbiamo deciso di espanderci e privilegiare la varietà."

Il futuro dell'MCU vedrà anche l'arrivo delle proprietà Fox X-Men e Fantastici 4. Al riguardo Makus commenta: "sarà affascinante vedere cosa Kevin Feige farà con X-Men e Fantastici 4. Sarà bello scoprire la versione Marvel di questi personaggi perché dubito che somiglieranno a quanto visto finora. Sarà eccitante."

La Fase 4 dell'MCU si aprirà il 1 maggio 2020 con l'arrivo nei cinema di Black Widow.