Black Widow: Marvel annuncia la nuova data di uscita, il film slitta al 2021

Black Widow non uscirà a novembre come inizialmente previsto: Marvel ha annunciato che la nuova data di uscita è il 7 maggio 2021.

Lo studio ha inoltre fatto slittare tutti gli altri titoli in varie fasi di produzione del Marvel Cinematic Universe.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

