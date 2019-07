Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Simu Liu sarà il primo eroe Marvel asiatico!

Sarà Simu Liu a interpretare il primo eroe Marvel di origine asiatica nel film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings avrà come protagonista Simu Liu nel ruolo del primo eroe di origine asiatica del MCU e riporterà in scena il malvagio Mandarino, come annunciato dal presidente della Marvel durante il panel dedicato ai prossimi progetti dello studio.

Il film arriverà nei cinema americani il 12 febbraio 2021 ed è diretto da Destin Daniel Cretton.

Il regista del primo cinecomic della Marvel con protagonista un attore asiatico ha lodato la scelta di Kevin Feige di portare sul grande schermo la storia di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: "Lui e il MCU riflettono tutti i meravigliosi colori che vedo in questa stanza. Esserne una piccola parte è qualcosa di veramente speciale".

Simu Liu sarà il protagonista del progetto in cui si racconterà la storia di un giovane cresciuto senza entrare in contatto con il resto del mondo e venendo addestrato dal padre, diventando un guerriero esperto in arti marziali. Tutto ciò in cui crede verrà però messo in dubbio.

L'attore ha scoperto di essere stato scelto solo martedì dopo una lunga fase di casting intrapresi dalla produzione per trovare l'interprete perfetto per la parte.

Il ruolo del Mandarino è stato invece affidato a Tony Leung e nel cast ci sarà anche Awkwafina, in un ruolo di cui non sono stati rivelati i dettagli. La sceneggiatura è firmata da Dave Callaham.

Durante il panel della Marvel è stata inoltre confermata la presenza di alcuni easter egg dedicati a Shang-Chi nei precedenti cinecomic dello studio, in particolare in Ant-Man.

