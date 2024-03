Eternals 2, Ant-Man 4, Captain Marvel 3 cancellati da Marvel? Le voci poco rassicuranti

Secondo quanto anticipato, i Marvel Studios non metteranno in cantiere nuovi sequel di tre franchise dell'MCU tanto presto, visti i tagli dei costi voluti da Disney. Dopo i flop al botteghino, lo sviluppo di Eternals 2, Ant-Man 4 e Captain Marvel 3 potrebbe essere cancellato definitivamente.

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

Precedenti rumor davano il sequel di Eternals già in fase di sviluppo. Si parlava inoltre di una prosecuzione dei franchise di Ant-Man e Captain Marvel, anche se mancava l'approvazione ufficiale dello studio. Ma di recente il CEO Disney Bob Iger ha confermato un drastico taglio nella produzione per concentrarsi sui franchise di sicuro successo.

Secondo l'insider Daniel Richtman, gli attesi sequel di Eternals, Ant-Man e Captain Marvel non arriveranno più sui grandi schermi. Secondo quanto riferito, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige vorrebbe a tutti i costi proseguire col franchise di Eternals, ma Disney avrebbe stoppato il progetto ritenendolo un flop garantito al botteghino. Di conseguenza, progetti come Ant-Man 4 e Captain Marvel 3 non verranno realizzati, poiché la Disney vuole evitare rischi e concentrarsi solo sui probabili successi.

The Marvels: record negativo anche per l'uscita in streaming su Disney+

Cosa riserva il futuro dell'MCU?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Si prevede che la Fase 5 dell'MCU conterrà numerosi sequel, ma i flop brucianti delle ultime pellicole uscite hanno lasciato il segno e cambieranno il futuro del franchise. The Marvels ha deluso le aspoettative incassando solo 206 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 274,8 milioni di dollari, e ha segnato il peggior weekend di apertura nella storia del MCU. Ha anche battuto il record di film con il minor incasso dell'universo cinematografico Marvel. Con i Marvel Studios che perdono soldi per il sequel, è comprensibile che la società non scommetterà su un altro film di Captain Marvel. Anche Ant-Man 3 non ha avuto buoni risultati. I suoi numeri erano migliori di quelli di Shazam! Furia degli Dei, ma il film non è riuscito a superare il successo dei suoi predecessori, il che potrebbe spingere Marvel a non proseguire col franchise. Pertanto, è improbabile che Ant-Man 4 veda la luce.

Eternals ha rappresentato una scommessa per la Marvel, lanciando un nuovo team di supereroi dei fumetti interpretati dalle star Angelina Jolie (Thena), Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris ), Kit Harrington (Black Knight) e Salma Hayek (Ajak). Il film, progetto più imponente dopo The Avengers, aveva grandi aspettative, ma il pubblico non ha risposto all'appello e anche le critiche sono risultate molto negative.

Inoltre intorno alla pellicola si sono concentrate numerose controversie. Innanzitutto, presentava il primo personaggio principale apertamente gay, Phastos (Brian Tyree Henry), causando il divieto in diversi paesi del Medio Oriente, tra cui Kuwait e Oman. In secondo luogo, ha fatto discutere a causa della presenza di una scena di sesso tra Ikaris e Sersi. I film Marvel sono per lo più rivolti alle famiglie e hanno il rating PG-13, il che ha fatto discutere molti spettatori. C'erano, inoltre, molte preoccupazioni riguardo al casting. Considerando tutti questi fatti e la decisione dei Marvel Studios di andare sul sicuro e scommettere solo su successi garantiti, è comprensibile la probabile scelta dello studio di cancellare Eternals 2.