Eternals, Kumail Nanjiani: 'Mi sono rivolto ad un terapeuta per superare il trauma delle stroncature'

Le reazioni della critica a Eternals di Chloé Zhao non sono state particolarmente positive. La percentuale su Rotten Tomatoes è del 47% ed è evidente come le aspettative sul film siano state disattese dal risultato ottenuto in seguito all'uscita nelle sale.

Eternals: il cast del film

Intervistato da Michael Rosenbaum nel suo podcast, la star Kumail Nanjiani ha raccontato di essersi rivolto anche ad un terapista per superare quel periodo:"Credo ci fosse una sorta di strana atmosfera che abbia contribuito al motivo per cui quel film è stato così stroncato e credo che gran parte abbia a che fare con la qualità effettiva del film. È stato davvero difficile, ed è stato in quel momento che ho pensato fosse ingiusto nei miei confronti e ingiusto nei confronti di mia moglie Emily e non posso più affrontare il mio lavoro in questo modo. Qualcosa deve cambiare, quindi ho iniziato la terapia. Parlo ancora con il mio terapeuta di questo".

Le recensioni negative

Inoltre, le aspettative erano molto alte:"È stato davvero, davvero difficile perché Marvel pensava che quel film sarebbe stato davvero, davvero ben recensito, quindi hanno levato l'embargo in anticipo, lo hanno inserito in alcuni festival cinematografici di prestigio, e ci hanno mandato in un enorme tour globale per promuovere il film proprio quando è stato levato l'embargo. Le recensioni erano troppo negative, e ne ero troppo consapevole. Leggevo ogni recensione e controllavo troppo".

Diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, Eternals comprende nel cast anche Gemma Chan, Richard Madden, Barry Keoghan, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.