What If..? 3 riporterà indietro gli Eternals per distruggere l'MCU

Stando a una recente indiscrezione gli Eterni saranno protagonisti di un particolare episodio della terza stagione di What If..? in cui l'Emergenza non è mai stata fermata.

Sin dal loro debutto in live action nel film del 2021 in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il destino degli Eterni all'interno del Marvel Cinematic Universe. Gli Studios non hanno ancora proseguito il cliffhanger del film, ma i noti personaggi dei fumetti stanno presto per tornare....in forma animata! A quanto pare, infatti, gli Eterni saranno protagonisti di un episodio della terza stagione della serie What If..?

L'indiscrezione arriva dallo scooper CanWeGetToast secondo cui la premessa dell'episodio sarà la seguente: "Cosa sarebbe successo se gli Eterni non avessero fermato l'Emergenza?".

Al momento non c'è ancora una data di uscita per What If..? 3, ma gli Eterni dovrebbero tornare anche sul grande schermo. Le voci riguardanti un sequel di Eternals messo in cantiere dai Marvel Studios, infatti, sono diventate sempre più insistenti nell'ultimo periodo.

Eternals, la regista Chloé Zhao: "Mi sono ispirata a 2001: Odissea nello spazio"

Cosa accade nella seconda stagione di What If..?

What If...? 2 continua a seguire il viaggio dell'Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell'Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici.

La seconda stagione di What If..? è presto diventata l'uscita dell'MCU del 2023 con il punteggio maggiore su Rotten Tomatoes, superando anche Loki 2.