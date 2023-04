Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri batte John Wick 4, primo (per poco) al box office USA

Nonostante le incertezze della vigilia, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri ha battuto l'agguerrita rivalità di John Wick 4 conquistando la prima posizione al box office USA. La pellicola ispirata al popolare gioco di ruoli, interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, ha incassato 38,5 milioni, 10 del quali nel solo weekend, da 3.855 sale, segnando una media per sala di 2.594 dollari. Il film, che ha già raggiuto i 71,5 milioni globali, secondo Deadline, si avvia a diventare un grande successo di pubblico. Ccome rivela la recensione di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, nel film un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Altri otto milioni di dollari portano John Wick 4 a un totale domestico di 122,8 milioni, a cui vanno aggiunti altri 122 milioni raccolti sui mercati esteri, che lo fanno volare a un'impressionante cifra di 245 milioni. Al momento il capitolo della saga che ha incassato di più è John Wick 3: Parabellum, a quota 328,3 milioni globali. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

Guadagna tre posizioni la pellicola a sfondo religioso di David Helling His Only Son, ispirato all'episodio della Bibbia del sacrificio del figlio di Abramo. Dopo essere stato chiamato dal Signore, la fede di Abramo viene messa alla prova durante il suo viaggio di tre giorni per sacrificare suo figlio. Con 1,6 milioni di incasso, il film raggiunge un totale di 5,5 milioni.

Stabile al quarto posto Scream VI. Altri 1,4 milioni portano l'horror seriale a oltre 98,2 milioni. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni. Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione dall'infausta cittadina di Woodsboro a New York.

Quinto posto per Creed III, diretto e interpretato da Michael B. Jordan. L'hit sul pugilato incassa 1,3 milioni che lo portano a un totale di oltre 148,5 milioni. Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. Stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.