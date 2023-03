Dungeons & Dragons, Hugh Grant: "Ho una paura fottuta dei giocatori di ruolo... e di Michelle Rodriguez"

Mentre lavorava a Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant ha confessato di essere spaventato da due cose: i giocatori di ruolo fan di D&D e la sua co-protagonista Michelle Rodriguez.

In un'intervista con SFX Magazine, il ruvido divo inglese ha parlato del suo ruolo nel film fantasy, la canaglia Forge Fitzwilliam, osservato che i fan di D&D sono molto protettivi nei confronti del loro gioco, il che può rendere complicato accontentarli:

"Sono spaventato a morte dai giocatori perché sono molto protettivi riguardo al gioco che amano. Quindi potrebbero volerlo odiare... ma non gli sarà permesso."

Oltre ai giocatori di ruolo, Hugh Grant ha affermato di essere stato "intimorito" dalla collega Michelle Rodriguez. La star di Fast & Furious, che interpreta una barbara di nome Holga, ha messo su un notevole massa muscolare mentre si preparava per il ruolo. "Sono lievemente intimorito spaventato da Michelle. Non so perché. Penso che mi picchierà", ha scherzato Grant. "Nessuno ha mai indossato un costume meglio di come lo indossa lei. Viene dalle strade di New York e io dai chiostri di Oxford... Quindi mi spaventa, ma non potrebbe essere più gentile. Ti riempie di abbracci."

Hugh Grant non risparmia critiche ai film in cui ha recitato, visto che di recente ha definito "nauseante" il finale di Notting Hill. Ci auguriamo che sia più clemente con Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, che lo vedrà in buona compagnia.

Nel cast del fantasy troviamo anche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman e Daisy Head.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri uscirà nelle sale italiane il 29 marzo prossimo.