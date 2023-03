Hugh Grant: "Il finale di Notting Hill è nauseante"

A Hugh Grant non va giù il finale di Notting Hill, che definisce nauseante. Che il divo inglese non ha peli sulla lingua lo ha dimostrato in più occasioni, anche durante l'imbarazzante intervista sul red carpet degli Oscar 2023 durante la quale non ha nascosto il suo fastidio per le domande rivoltegli.

Notting Hill: Hugh Grant durante una scena del film

Stavolta l'attore ha confessato a Wired di trovare nauseante il finale della celebre romcom del 1999 Notting Hill per via di un piccolo dettaglio inserito dal regista Roger Michell.

Notting Hill, che è considerato da molti un classico delle commedie romantiche, vede Julia Roberts nei panni di Anna Scott, una famosa attrice che si innamora del proprietario di una piccola libreria britannica, William Thacker (Hugh Grant) durante le riprese di un film. La scena finale mostra Anna coccolata da William su una panchina del parco mentre legge un romanzo che aveva un significato speciale per il defunto regista Roger Michell.

"In quel momento nauseabondo sulla panchina alla fine, sto leggendo Il mandolino del capitano Corelli di Louis de Bernières, che sarebbe stato il suo prossimo film", ha detto Grant. "Quindi è un piccolo Easter egg di Roger Michell, possa riposare in pace."

Durante la stessa videointervista, Hugh Grant ha parlato della sua esperienza canora su set della commedia romantica del 2007 Scrivimi una canzone:

"La voce è la mia, hanno solo usato un po' di autotune per correggere l'intonazione, ma non tanto quanto per altri colleghi. Drew Barrymore era in quel film con me e non credo che se la prenda aa male se dico che canta in maniera orrenda. Ho sentito cani abbaiare meglio di come canta lei. Eppure, dopo che l'hanno corretta, "suonava molto meglio di me perché ha cuore, voce e rock 'n roll".