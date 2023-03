Oscar 2023, Hugh Grant: "Accanto a Andie MacDowell sembro uno scroto"

Le star di Quattro matrimoni e un funerale, Hugh Grant e Andie MacDowell, sono stati protagonisti di un piccola reunion su palco degli Oscar 2023, nel corso della quale il divo inglese si è definito uno scroto a confronto della bellissima collega.

Hugh Grant e Andie MacDowell sono apparsi sul palco degli Oscar 2023 per presentare il premio per la miglior scenografia.

"In realtà siamo qui per fare due cose. La prima è sensibilizzare sull'importanza vitale dell'uso di una buona crema idratante. Andie ne usa una ogni giorno da 29 anni", ha detto Grant indicando MacDowell, prima di indicare a se stesso e scherzando: "Non ne ho mai usata una in vita mia. Lei è sbalorditiva, io fondamentalmente sembro uno scroto".

In precedenza, Hugh Grant era sembrato un po' meno brillante e molto più annoiato quando si è trovato a rispondere alle domande della giornalista di ABC Ashley Graham in un video divenuto rapidamente virale. Per fortuna il palco degli Oscar ha ridato il buonumore a Grant, coprotagonista a fianco di Andie MacDowell dell'hit Quattro matrimoni e un funerale nel 1994.