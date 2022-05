Doctor Strange nel Multiverso della Follia quarta miglior apertura per Marvel, 185 milioni al box office USA

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una foto

Debutto col botto per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il cinecomic capitanato da Benedict Cumberbatch diventa la quarta miglior apertura per il Marvel Cinematic Universe al botteghino mondiale. Il film, che è il seguito del film Doctor Strange del 2016 di Scott Derrickson, è il secondo film standalone incentrato sul personaggio di Stephen Strange e vede il ritorno del regista Sam Raimi nell'ovile Marvel dopo la trilogia di Spider-Man, Come prevedibile, Doctor Strange 2 domina il box office USA con 185 milioni di incasso raccolti in 4.534 sale e segna una media per sala di 40.802 dollari. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi sono gli Illuminati?

Alle spalle della corazzata Marvel resiste il film d'animazione Troppo Cattivi - The Bad Guys che incassa altri 9,7 milioni arrivando a un totale di 57,5 milioni in tre settimane. Qui trovate la recensione di Troppo Cattivi - The Bad Guys, che apre con 24 milioni di incasso da 4.008 sale e una media per sala di 5.975 dollari.

Troppo Cattivi, Edoardo Ferrario e Valerio Lundini: "Se fosse su di noi il film si chiamerebbe Troppo Buoni"

Al terzo posto troviamo Sonic 2 - Il Film, pellicola ispirata al popolare videogame che vede protagonista lo scatenato riccio blu. Con altri 6,2 milioni di incasso, il film sfiora i 170 milioni complessivi rivelandosi un enorme successo al botteghino. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Sonic 2, Jim Carrey: "Un comico dovrebbe girare sempre nella direzione più scivolosa"

Animali Fantastici - I segreti di Silentescende in quarta posizione con 3,9 milioni che lo portano a un totale di 86 milioni. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander.

Animali Fantastici: Johnny Depp vs Mads Mikkelsen, chi è il miglior Grindelwald?

Il quinto posto è ancora occupato dallo sci-fi Everything Everywhere All at Once che incassa altri 3,3 milioni e raggiunge 41,5 milioni di incasso totale.