Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi sono gli Illuminati?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Chiwetel Ejiofor in un'immagine dal teaser trailer

Se ne parlava già da prima che iniziasse il marketing, poi sono arrivate le conferme graduali tramite trailer e spot TV: in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quinto lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ci sono anche gli Illuminati, uno dei gruppi più interessanti della Casa delle Idee. Il debutto cinematografico della squadra è stato soprattutto un pretesto per divertirsi con la premessa multiversale del film, alludendo al passato della Marvel al cinema e presentando versioni alternative di ciò che accade nel presente. Ma chi sono gli Illuminati? Che funzione hanno nei fumetti e sullo schermo? E li rivedremo in futuro all'interno del MCU? Ecco le nostre riflessioni in merito. Attenzione, seguono spoiler per il film!

In principio fu una guerra

Un'immagine di Robert Downey Jr. in Iron Man

Gli Illuminati hanno debuttato nei fumetti nel 2005, tramite un retcon che svela che in realtà il gruppo esiste da molto prima, in seguito alla guerra tra Kree e Skrull (storyline pubblicata nel mensile degli Avengers tra il 1971 e il 1972). Tony Stark riunisce gli altri potenziali membri e propone che formino un'alleanza di stampo governativo, poiché ciascuno di loro aveva informazioni che avrebbero potuto scongiurare il conflitto ma non c'era comunicazione tra le varie fazioni degli eroi terrestri. Gli altri esitano, ma rimangono d'accordo sull'incontrarsi periodicamente, di nascosto, per parlare di eventuali minacce globali. L'unico a rifiutare per principio, convinto che non possa uscirne nulla di buono, è Black Panther. Nel corso degli anni gli Illuminati agiscono dietro le quinte, ma il gruppo è messo dalla prova dagli eventi di Civil War, poiché quasi tutti i membri si oppongono alla registrazione dei superumani di cui Stark è il portavoce. In tale occasione avviene lo scioglimento del team, anche se i vari membri si ritrovano a collaborare in altre occasioni, come quando ciascuno di loro riceve una Gemma dell'Infinito da custodire per impedire che qualcuno le trovi tutte e le usi per scopi nefasti.

I membri

Patrick Stewart in una scena di X-MEN

La formazione originale degli Illuminati è composta da sei eroi, ognuno dei quali rappresenta una comunità o un gruppo specifico: Tony Stark (gli Avengers), Reed Richards (i Fantastici Quattro), Namor il Sub-Mariner (Atlantide), Charles Xavier (i mutanti), Doctor Strange (i maghi) e Freccia Nera (gli Inumani). Black Panther, rappresentate di Wakanda, rifiuta inizialmente la proposta ma viene reclutato qualche anno dopo, poiché la squadra accetta nuovi membri per sostituire quelli che sono stati espulsi o uccisi (Xavier, ad esempio, muore per mano di Ciclope alla fine della guerra tra Avengers e X-Men). Tra questi, in varie occasioni, ci sono Hulk, la Bestia, Amadeus Cho, Captain Britain e Steve Rogers. Esiste anche la controparte cattiva degli Illuminati, la Cabala, anch'esso con Namor come membro in quanto antieroe e quindi non sempre alleato dei buoni. Al suo fianco, nella prima formazione del gruppo, ci sono Norman Osborn, Loki, il Dottor Destino, Emma Frost e Hood.

Al cinema

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Chiwetel Ejiofor in una scena

Gli Illuminati appaiono in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando il protagonista finisce in un universo designato come Terra-838. In questa dimensione, Strange (Benedict Cumberbatch) è morto da tempo, perché dopo aver fondato il gruppo andò contro i loro interessi per sconfiggere Thanos e fu giustiziato per aver messo in pericolo il Multiverso. Il suo posto in seno alla squadra è stato preso da Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), affiancato dai seguenti membri: Xavier (Patrick Stewart), Reed Richards (John Krasinski), Freccia Nera (Anson Mount), Captain Carter (Hayley Atwell) e Maria Rambeau alias Captain Marvel (Lashana Lynch). La loro presenza è soprattutto un omaggio al passato e al presente della Marvel sullo schermo: con l'eccezione di Krasinski, scelto come strizzatina d'occhio al casting prediletto dai fan, tutti gli attori sono stati i medesimi personaggi in film e serie precedenti. Prima dell'uscita del lungometraggio, si ipotizzava che uno dei membri potesse essere un Tony Stark alternativo interpretato da Tom Cruise, il quale era stato considerato per la parte prima che i Marvel Studios si mettessero a produrre in proprio.

Il futuro

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una foto del film

La versione degli Illuminati vista nel film di Sam Raimi ha vita breve, poiché muoiono tutti per mano di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Nulla vieta però a Strange, una volta tornato nel proprio universo, di creare un team tutto suo, probabilmente con una formazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto finora, ma anche rispetto ai fumetti, a seconda di quali siano i piani per i vari personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe. Gli Inumani pagano tuttora lo scotto per la serie televisiva del 2017, ritenuta uno dei peggiori adattamenti Marvel degli ultimi due decenni, e non si hanno ancora notizie concrete su quando vedremo i mutanti nel franchise (quanto ai Fantastici Quattro, che hanno un film in cantiere, quasi sicuramente Richards non avrà più il volto di Krasinski). Quanto a Namor, si vocifera che potrebbe apparire come antagonista in Black Panther: Wakanda Forever, dopo anni di complicazioni legate ai diritti cinematografici del personaggio, che appartengono in parte alla Universal, sulla falsariga di Hulk.

