Doctor Strange nel Multiverso della Follia supera gli 800 milioni, primo incasso del 2022 al box office USA

Doctor Strange nel Multiverso della Follia diventa il primo incasso del 2022 superando The Batman di Matt Reeves, il film guida il box office USAA per la terza settimana.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Doctor Strange nel Multiverso della Follia prosegue al sua corsa al box office USA. Il cinecomic diretto da Sam Raimi incassa altri 31,6 milioni che lo portano a 342 milioni in patria. A livello globale la pellicola raggiunge gli 800 milioni superando The Batman di Matt Reeves e diventando il primo incasso del 2022. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi sono gli Illuminati?

Debutta in seconda posizione Downton Abbey II: Una Nuova Era, la nuova pellicola dedicata all'universo di Downton Abbey, che incassa 16 milioni da 3.820 sale e segna una media per sala di 4.193 dollari. Qui la nostra recensione di Downton Abbey II: Una Nuova Era, nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey. La Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley.

Downton Abbey 2, Michelle Dockery: "Lady Mary ora è il capitano, ma tutti dovrebbero avere una Lady Violet"

In terza posizione scende il film d'animazione Troppo Cattivi - The Bad Guys, che incassa altri 6 milioni arrivando a un totale di 74,3 milioni in tre settimane. Qui trovate la recensione di Troppo Cattivi - The Bad Guys, che apre con 24 milioni di incasso da 4.008 sale e una media per sala di 5.975 dollari.

Troppo Cattivi, Edoardo Ferrario e Valerio Lundini: "Se fosse su di noi il film si chiamerebbe Troppo Buoni"

Quarto posto per Sonic 2 - Il Film, pellicola ispirata al popolare videogame che vede protagonista lo scatenato riccio blu. Con altri ,94 milioni di incasso, il film arriva a 181 milioni complessivi rivelandosi un enorme successo al botteghino. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Sonic 2, Jim Carrey: "Un comico dovrebbe girare sempre nella direzione più scivolosa"

In quinta posizione troviamo il debutto di Men, horror di Alex Garland interpretato dall'irlandese Jessie Buckley che apre con 3,2 milioni di incasso da 2.212 sale e segna una media per sala di 1.488 dollari. Al centro della storia, una donna si ritrova a vivere un viaggio da incubo in campagna, dove viene tormentata da qualcosa di inquietante che ha a che fare con gli uomini.