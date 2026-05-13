Voltron, niente cinema per il live-action: dove vedremo il film con Henry Cavill

Amazon MGM ha confermato l'assenza di uscita cinematografica per la pellicola robotica che adatterà la popolare serie anime degli anni '80.

Henry Cavill
NOTIZIA di 13/05/2026

La doccia fredda per i fan di Henry Cavill arriva con l'annuncio di Amazon MGM: il live-action Voltron, che vede la star inglese tra i protagonisti, non verrà distribuito nei cinema. La notizia, purtroppo, era nell'aria da tempo, ma ora è stata ufficializzata durante gli Upfront di Amazon.

Il film, che porta sullo schermo in versione live-action il popolare anime robotico degli anni '80, sarà presentato in anteprima su Prime Video o sul canale MGM+. Al momento non è stata ancora specificata una finestra di uscita, ma per i fan sarà una delusione rinunciare all'idea di godere della visione del gigantesco Difensore dell'Universo che prende il volo sul grande schermo.

Che cosa sappiamo di Voltron

Oltre a Henry Cavill, fanno parte del cast di Voltron anche Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Harlan Kim, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin e Nathan Jones. Sebbene i loro ruoli non siano stati ancora ufficialmente rivelati, si vocifera che Cavill interpreterà il re guerriero Alfur, mentre Sterling K. Brown vestirà i panni del villain Zarkon.

A dirigere il film è il regista Rawson Marshall Thurber che nel 2024 ha spiegato: "Voglio assicurarmi che rimarremo fedeli al cuore e allo spirito di Voltron. In questo film introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo reinventato Voltron per il mondo live-action, ma rimarremo fedeli a... quegli elementi iconici che voi amate e che io amo."

In attesa di conoscere nuovi dettagli, su X è stato diffuso il logo ufficiale del film.

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La trama leak di Voltron

Anche se niente è stato ufficializzato, in precedenza Cosmic Book News ha svelato un leak contenente i dettagli del plot trapelato dopo una proiezione di prova. Secondo quanto anticipato, Voltron non sarà un reboot vero e proprio, ma sarà più un sequel della serie originale degli anni '80.

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La storia racconterà una nuova guerra tra l'Alleanza Galattica e i Galra, con Sterling K. Brown nel ruolo dell'Imperatore Zarkon. I Leoni si risvegliano e convocano una nuova generazione di piloti, tra cui un giovane eroe terrestre di nome Mac.

Secondo alcune indiscrezioni, il ruolo di Henry Cavill è secondario, ma ha comunque una certa importanza. L'attore inglese, che interpreterà Alfur, il figlio della principessa Allura e del re di Altean, sarà protagonista di una memorabile scena di combattimento con la spada. E dato che di spade ormai Cavill - attualmente impegnato nelle riprese del reboot di Highlander - vanta una certa esperienza, i fan non stanno più nella pelle.