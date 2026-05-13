Voltron, niente cinema per il live-action: dove vedremo il film con Henry Cavill

La doccia fredda per i fan di Henry Cavill arriva con l'annuncio di Amazon MGM: il live-action Voltron, che vede la star inglese tra i protagonisti, non verrà distribuito nei cinema. La notizia, purtroppo, era nell'aria da tempo, ma ora è stata ufficializzata durante gli Upfront di Amazon.

Il film, che porta sullo schermo in versione live-action il popolare anime robotico degli anni '80, sarà presentato in anteprima su Prime Video o sul canale MGM+. Al momento non è stata ancora specificata una finestra di uscita, ma per i fan sarà una delusione rinunciare all'idea di godere della visione del gigantesco Difensore dell'Universo che prende il volo sul grande schermo.

Che cosa sappiamo di Voltron

Oltre a Henry Cavill, fanno parte del cast di Voltron anche Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Harlan Kim, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin e Nathan Jones. Sebbene i loro ruoli non siano stati ancora ufficialmente rivelati, si vocifera che Cavill interpreterà il re guerriero Alfur, mentre Sterling K. Brown vestirà i panni del villain Zarkon.

A dirigere il film è il regista Rawson Marshall Thurber che nel 2024 ha spiegato: "Voglio assicurarmi che rimarremo fedeli al cuore e allo spirito di Voltron. In questo film introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo reinventato Voltron per il mondo live-action, ma rimarremo fedeli a... quegli elementi iconici che voi amate e che io amo."

In attesa di conoscere nuovi dettagli, su X è stato diffuso il logo ufficiale del film.

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La trama leak di Voltron

Anche se niente è stato ufficializzato, in precedenza Cosmic Book News ha svelato un leak contenente i dettagli del plot trapelato dopo una proiezione di prova. Secondo quanto anticipato, Voltron non sarà un reboot vero e proprio, ma sarà più un sequel della serie originale degli anni '80.

La storia racconterà una nuova guerra tra l'Alleanza Galattica e i Galra, con Sterling K. Brown nel ruolo dell'Imperatore Zarkon. I Leoni si risvegliano e convocano una nuova generazione di piloti, tra cui un giovane eroe terrestre di nome Mac.

Secondo alcune indiscrezioni, il ruolo di Henry Cavill è secondario, ma ha comunque una certa importanza. L'attore inglese, che interpreterà Alfur, il figlio della principessa Allura e del re di Altean, sarà protagonista di una memorabile scena di combattimento con la spada. E dato che di spade ormai Cavill - attualmente impegnato nelle riprese del reboot di Highlander - vanta una certa esperienza, i fan non stanno più nella pelle.