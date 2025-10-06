Elizabeth Olsen difende i film dell'MCU: "Sono fatti per i fan, non per i critici"

Anche se i fan continuano a riversarsi nei cinema a vedere ogni nuovo film sfornato dai Marvel Studios, i numeri parlano chiaro. La "fatica da supereroi" non è un'invenzione visti i recenti flop dello studio - per non parlare dei giudizi critici - ed Elizabeth Olsen ne è consapevole. Ma l'attrice difende le produzioni della compagnia spiegando che i film "sono fatti per i fan e non per la critica".

Ospite dell'Hamptons International Film Festival del 2025 (come riportato da People), l'attrice ha rassicurato il pubblico spiegando di nutrire ancora molto affetto per Wanda Maximoff tanto da voler tornare nei suoi panni non appena se ne presenterà l'occasione.

"È qualcosa che adoro, ed è qualcosa a cui voglio sempre tornare", ha rivelato. "Gli ultimi cinque anni sono stati speciali, ho potuto fare cose con il mio personaggio che mai avrei pensato di fare. Ci sono ancora delle storie dei fumetti che mi piacerebbe esplorare che credo anche i fan desiderino."

Scarlet Witch in una scena di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

La stanchezza da supereroi? Non è un problema

L'ultima incarnazione di Scarlet Witch è stata la sua versione animata nella serie Marvel Zombies, progetto di cui Elizabeth Olsen ammette di non ricordare niente visto che ha registrato il suo ruolo vocale a casa propria parecchi anni fa.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

Non si può negare, tuttavia, che l'MCU abbia avuto più bassi che alti dopo WandaVision, inanellando una serie di pellicole che non hanno incontrato il plauso della critica. Tuttavia Olsen non lo vede come un problema, soprattutto quando si tratta del suo personaggio. "Questi film non sono per i critici, questi film sono per i fan" ha spiegato. "È davvero fruttuoso, e le storie sono solo migliorate per me e per il mio personaggio."

Per l'attrice la permanenza nel Marvel Cinematic Universe è paragonabile a quella delle star delle serie TV che durano anni. "Alcuni attori lavorano a serie televisive in corso a cui tornano di frequente" ha chiarito. "So che a lungo andare c'è il rischio che stanchino il pubblico, ma hanno qualcosa che diventa molto familiare. Non c'è niente di simile e non so se lo farò di nuovo, a meno che non si tratti di una serie in corso. Ma mi piace questo tipo di coerenza. È una bella sensazione. Voglio dire, la sicurezza del lavoro è una bella sensazione. Credo che siamo tutti d'accordo su questo."

Il ritorno di Scarlet Witch avverrà in Avengers: Doomsday?

Nonostante le sue parole concilianti sul futuro di Scarlet Witch, Elizabeth Olsen non ha ancora sciolto le riserve sul suo eventuale ritorno in Avengers: Doomsday. Al momento il suo nome è assente dalla lista delle star annunciate nel cinecomic che vede il ritorno dei fratelli Russo alla regia.

Il film vedrà il ritorno di molti Avengers originali, dei Nuovi Avengers (che abbiamo conosciuto come Thunderbolts) e dei Fantastici Quattro, che incroceranno il cammino con gli X-Men per combattere il Dottor Destino di Robert Downey Jr. Scarlet Witch sarà nel mucchio? Per il momento Marvel mantiene il segreto e non fornisce certezze, ma sappiamo che nel cast del cinecomic mancano all'appello ancora alcune star. Elizabeth Olsen sarà una di queste?