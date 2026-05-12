Agatha Christie, Felicity Jones sarà l'autrice prima della sua sparizione nel thriller con Vincent Cassel

La realtà supera la finzione, o almeno ci prova. È questo il cuore di Eleven Missing Days, il dramma che ripercorre il celebre "buco nero" nella vita di Agatha Christie. Nel dicembre 1926 la scrittrice scomparve dalla sua casa, scatenando una caccia all'uomo che tenne il mondo col fiato sospeso. Ora quella storia arriva sul grande schermo, con Felicity Jones a dare il volto a una Christie mai così vulnerabile e ambigua.

Un mistero lungo un secolo

Il film è ufficialmente in vendita al Cannes Film Market. Fortitude International sta presentando il pacchetto ai buyer proprio in queste ore, facendo leva su un cast che mette insieme l'eleganza di Felicity Jones e la forza di Vincent Cassel.

Felicity Jones sul set

Cassel interpreterà un ex poliziotto belga, un ruolo che richiama inevitabilmente l'ombra di Hercule Poirot, il detective più famoso della Christie. Non è un caso: la sceneggiatura di Ernesto Foronda gioca proprio su questo specchio tra la vita dell'autrice e le sue trame letterarie, dove ogni persona vicina alla vittima diventa, per forza di cose, un sospettato.

La sparizione della Christie non fu una trovata pubblicitaria, ma un evento che mobilitò persino Sir Arthur Conan Doyle. Tra teorie di traumi cranici e depressione profonda, il caso è rimasto un punto interrogativo per cent'anni. Il regista Bertie Ellwood si basa sul libro di Jared Cade per ricostruire quei momenti, cercando di capire cosa sia successo davvero in quel lasso di tempo.

Insieme alla Jones e a Cassel, nel cast compaiono anche Nicole Elizabeth Berger e Oliver Trevena. EIl film non vuole essere una semplice cronaca, ma un'esplorazione psicologica di una donna che, all'apice del successo, decise (o fu costretta) a uscire di scena.

Produzione e dettagli dal set

Il progetto ha avuto una gestazione lunghissima, restando bloccato in fase di sviluppo per circa dieci anni. Ora la produzione è guidata da una coalizione che comprende Serena Films e Animus Films, con Range Media Partners a gestire i diritti per il mercato americano. Le riprese dovrebbero iniziare quest'estate nel Regno Unito, approfittando dell'interesse generato dalla presenza di nomi di richiamo internazionale.

Una foto di Felicity Jones

Portare Agatha Christie al cinema come protagonista di un thriller è una mossa audace. Se il film riuscirà a mantenere la tensione promessa, potremmo trovarci davanti a uno dei titoli più interessanti della prossima stagione. Resta da vedere come la Jones interpreterà quel sottile confine tra realtà e finzione, un gioco di specchi che la Christie ha dominato per tutta la vita e che, per undici giorni, l'ha vista diventare lei stessa l'enigma da risolvere.