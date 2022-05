Downton Abbey 2, Michelle Dockery: "Lady Mary ora è il capitano, ma tutti dovrebbero avere una Lady Violet"

Downton Abbey II - Una nuova Era: una scena del film

A tre anni di distanza dal primo film ispirato alla serie Downton Abbey, Julian Fellowers, sceneggiatore premio Oscar per Gosford Park di Robert Altman, riporta la nobile famiglia Crawley al cinema. In sala dal 28 aprile, Downton Abbey: Una nuova era è ambientato alla fine degli anni '20: un momento di forte cambiamento.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Hugh Bonneville, Michelle Dockery in una scena del film

Ritroviamo i Crawley in pieno subbuglio: Tom Branson (Allen Leech) e Lucy Smith (Tuppence Middleton) si sposano, Lady Violet (Maggie Smith) eredita una villa nel sud della Francia da una sua vecchia fiamma di gioventù e Lady Mary (Michelle Dockery) si trova costretta ad affittare il castello di casa a una troupe cinematografica in modo da rimpinguare le casse vuote.

Accanto agli interpreti storici, su tutti Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern, entrano in scena anche facce nuove: Hugh Dancy è il regista Jack Barber, mentre Dominic West e Laura Haddock interpretato le stelle del cinema muto Guy Dexter e Myrna Dalgleish. Abbiamo incontrato il ricchissimo cast di attori a Londra.

Downton Abbey 2: intervista al cast

Downton Abbey II: Una Nuova Era, la recensione: l'epoca del cambiamento arriva a Downton Abbey

Downton Abbey 2: il passaggio di consegne tra Lady Mary e Lady Violet

Come ci si sente a essere il capitano di Downton?

Locandina di Downton Abbey II: Una Nuova Era

Michelle Dockery: È fantastico! Penso sia stata sempre destinata a diventare il capitano della nave, anche se non voleva. Soprattutto all'inizio. È bello e le si addice.

Quanto è importante avere nella vita un partner di sparring come Lady Grantham?

Penelope Wilton: È sempre un bene giocare con chi è più bravo di te perché migliora il tuo gioco. Nel corso degli anni abbiamo avuto molte scene insieme: il nostro rapporto è cambiato, ci siamo avvicinate, ma siamo ancora in disaccordo su moltissime cose. Il che causa molto attrito, ma anche grande humour. Ognuna fa di testa sua. Si rafforzano a vicenda. Nessuna delle due vuole fare un passo indietro. Perdere la faccia con l'altra è difficile, ma arrivano a capirsi. Alla fine contano moltissimo l'una sull'altra. È stata un'esperienza bellissima. Ci tengo a dire che però ho anche altre interazioni!

Michelle Dockery è di nuovo Lady Mary: "Downton Abbey è sempre stato all'avanguardia"

Downton Abbey II - Una nuova Era: Penelope Wilton, Maggie Smith in un'immagine

Michelle Dockery: È un assoluto privilegio lavorare con lei: adesso sono quasi 12 anni! È fantastica ed è un'ottima partner di sparring nelle scene. Maggie ti aiuta a migliorare: con me l'ha fatto. È bravissima, una leggenda. Ancora mi do i pizzicotti quando lavoro con lei. Julian ha creato delle grandi dinamiche tra i personaggi: come tra Maggie e il personaggio di Isobel. O Edith e Mary: scrive benissimo queste scene. Amiamo lavorare e fare sparring insieme.

Downton Abbey II - Una nuova Era: una scena corale del film

Allen Leech: È una cosa positiva: devi metterti alla prova e anche essere pronto ad accettare la sfida. È importante anche confrontarsi con chi sa ammettere la sconfitta. Magari non con la classe di Lady Violet.

Sophie McShera: Lady Violet e Isobel sono fantastiche insieme. Ci sono diverse relazioni così in Downton. Come all'inizio Barrow e O'Brien. Julian scrive benissimo queste dinamiche: io ne ho una con Lesley Nicol.

Robert James-Collier: Andando indietro: Lady Edith e Strallan! "Hai fatto qualcosa di buffo ai tuoi capelli?": miglior battuta di sempre!

Michael C. Fox: Nel primo film ci sono dei momenti bellissimi di Penelope: Maggie dice qualcosa e se ne va e Penelope praticamente ringhia! Non era in sceneggiatura: cose così escono fuori perché sono fantastiche.

Joanne Froggatt: Tutti abbiamo bisogno di nuovi partner di sparring: che sia in famiglia, gli amici, un partner, i figli. Lady Grantham è sicuramente una delle migliori: ha delle battute incredibili.

Dominic West: Il partner di Guy è anche il suo maggiordomo. Quindi forse questo è meglio di un compagno di sparring. Qualcuno obbediente e servile! Molto meglio, no?!

