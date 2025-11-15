Doctor Strange 3 in sviluppo, Benedict Cumberbatch vuole Sam Mendes alla regia

I Marvel Studios sono concentrati sul nuovo capitolo della saga di Strange e il protagonista ha le idee ben precise sul regista a cui affidare l'incarico.

Anche se lo sguardo dei media è puntato sulla lavorazione di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios avrebbero ripreso in mano anche lo sviluppo della saga di Doctor Strange. Dopo anni di attesa, qualcosa si muove attorno a Doctor Strange 3 e pare che la star Benedict Cumberbatch stia caldeggiando come nuovo regista per il progetto il connazionale Sam Mendes. Ma mandiamo con ordine.

Le voci che davano per certo l'accordo tra Sam Raimi e Marvel si sarebbero rivelate infondate. Secondo Nexus Point News Raimi non farà ritorno nonostante l'esperienza positiva di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel frattempo pare che la star Benedict Cumberbatch stia assumendo un ruolo più attivo dietro le quinte, l'attore sarebbe impegnato personalmente nella ricerca di un nuovo sceneggiatore e regista. Ed è qui che entrerebbe in scena Sam Mendes.

Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Stranger

Sam Mendes dai Beatles all'MCU?

"Questa volta Benedict Cumberbatch si sta impegnando di più dietro le quinte, in particolare nella ricerca di un nuovo sceneggiatore e regista. Si dice che Cumberbatch sia interessato a Sam Mendes, anche se sembra improbabile dato che Mendes ha già le quattro biografie dei Beatles in cantiere. Né Sam Raimi né Michael Waldron dovrebbero tornare per il terzo capitolo" si legge nelle indiscrezioni.

Il ritorno di Sam Raimi sembrava cosa fatta. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato ben accolto dalla critica, ottenendo un 73% su Rotten Tomatoes, e anche se non tutti i fan hanno apprezzato la rilettura di Raimi ha incassato oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo, aprendo la strada a Doctor Strange 3.

Per il momento i dettagli della trama di Doctor Strange 3 sono ancora un mistero, ma l'apparizione di Clea, interpretata da Charlize Theron, nel finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha alimentato le voci di un suo ritorno nel nuovo lungometraggio con un ruolo più ampio. Si vocifera che il film adatterà la storyline dei fumetti Time Runs Out, il che sarebbe coerente con gli eventi dell'ultimo film.

Parlando del suo ritorno nel panni del personaggio, Benedict Cumberbatch ha detto: "Spero di tornare. Mi piacerebbe molto fare un altro film. Doctor Strange è un personaggio così complesso e sembra che ci sia ancora molto da esplorare. È un personaggio così brillante e mi sto ancora divertendo un mondo a interpretarlo".