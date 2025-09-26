Sam Raimi ha incontrato i Marvel Studios, ma non solo per Doctor Strange 3: cosa bolle in pentola?

Il regista avrebbe nuovamente incontrato lo studio per un nuovo progetto, che però non avrebbe nulla a che fare con il sequel del suo film precedente con Benedict Cumberbatch

Dopo aver lasciato un segno indelebile grazie alla sua trilogia di Spider-Man, Sam Raimi è tornato a lavorare per i Marvel Studios accettando la regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ora sarebbe in trattative per un altro misterioso progetto.

Il sequel con Benedict Cumberbatch è stato un successo al box-office e ha aggiunto un tocco di horror al mondo dell'ex Stregone Supremo (anche se alcune delle decisioni prese con l'arco narrativo di Scarlet Witch nella sceneggiatura di Michael Wadron hanno fatto parecchio discutere).

Continuano a circolare voci secondo cui sarebbe in lavorazione un terzo film su Doctor Strange, ma Raimi potrebbe non tornare dietro la macchina da presa. Secondo la nota insider di settore, MyTimeToShineHello, "Sam Raimi ha avuto colloqui con la Marvel per realizzare un altro progetto per loro, non solo Doctor Strange 3".

Il regista Sam Raimi sul set del film horror Drag Me to Hell

Quali sono le possibilità di Sam Raimi alla Marvel?

Tempo fa circolavano alcune voci secondo cui Raimi sarebbe stato preso in considerazione per dirigere sia Spider-Man: Brand New Day che Avengers: Secret Wars, e sembra che i Marvel Studios siano ancora desiderosi di lavorare con il regista su un progetto futuro. Con Midnight Sons all'orizzonte, potremmo avere un altro film horror tratto da un fumetto condito dal tocco caratteristico di Raimi alla regia?

Blade è un'altra possibilità allettante per il regista, ma solo il tempo dirà se questo progetto andrà in porto e se le speranze della Marvel Studios per lui potrebbero, per qualche miracolo, essere legate a Spider-Man. Al momento non è chiaro quando il film con Mahershala Ali arriverà in sala.

"Amo il 90% degli eroi Marvel che ho letto nei fumetti di Stan Lee", aveva ribadito Raimi lo scorso anno riguardo a un possibile ritorno nell'MCU. "Mi piacerebbe molto lavorare di nuovo con la Marvel. Non me lo hanno chiesto in modo ragionevole. Spero che abbiano avuto una buona esperienza con me. Non me lo hanno ancora chiesto. Spero che lo facciano", ha aggiunto il regista su un possibile ritorno.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena d'azione

Doctor Strange 3, tutto quello che sappiamo del sequel

I rumor più recenti indicano che il film è in fase di sviluppo e che le riprese dovrebbero partire nel corso del 2026. Nonostante questo, al momento non esiste ancora una sceneggiatura ufficiale. Per quanto riguarda la finestra di uscita, molte speculazioni puntano al 2027, dato anche il posizionamento previsto di Avengers: Secret Wars.

Benedict Cumberbatch ha confermato che la Marvel lo coinvolgerà attivamente nel processo creativo: è stato consultato per discutere la scelta dello sceneggiatore e del regista, e di quali trame fumettistiche esplorare per far evolvere Strange. Riguardo al regista, uno dei rumor più interessanti è il possibile ritorno di Scott Derrickson, che ha diretto il primo Doctor Strange ma lasciò la regia del secondo capitolo per divergenze creative.