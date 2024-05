Endless Love anticipazioni del 7 Maggio: Galip ed Emir sospettano che Kemal li abbia derubati

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 7 maggio su Canale 5 sappiamo che Galip scopre che la chiavetta USB è sparita.

La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 6 maggio, Emir decide di raccontare a Nihan che sua madre in passato ha tentato il suicidio e le spiega di non averglielo mai rivelato prima per volontà del padre. Zeynep si trova tra due fuochi, Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra avere le attenzioni della ragazza. Kemal, una volta dimesso, riceve prima la visita di Nihan, che costringerà ad andare via e poi quella di Asu.

Galip e Emir sospettano d Kemal

Anticipazioni del 7 maggio: Kemal ha l'identikit del suo aggressore

Dopo la festa di fine anno con i dipendenti ospitata a casa sua, Galip scopre che la chiavetta USB è scomparsa dalla cassaforte. Né lui né Emir riescono a capire chi possa essere il responsabile del furto. La combinazione della cassaforte era conosciuta solo dai due Kozcuoğlu.

Ripensando alla serata, Galip racconta a suo figlio come era nata l'idea della festa, e entrambi iniziano a sospettare che Kemal possa essere coinvolto nella sparizione della chiavetta USB. Immaginano che il giovane possa essere riuscito a ottenere la combinazione della cassaforte e a compiere il furto approfittando della confusione di quella sera.

Onder mette in guardia sua figlia

Onder, preoccupato per Kemal dopo aver ascoltato le supposizioni di Emir e suo padre, suggerisce a Nihan di eliminare la chiavetta USB. Tuttavia, Nihan sembra avere in mente un piano diverso.

Nel frattempo, Kemal, che ha intravisto l'uomo che lo ha accoltellato la sera di Capodanno, fornisce una descrizione del suo aggressore a un'artista di strada affinché possa realizzare un identikit della persona che ha tentato di ucciderlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Galip si accorge della sparizione delle chiavette USB