Avengers: Endgame disponibile in streaming su Disney+ all’inaugurazione del servizio?

Avengers: Endgame farà parte dell'offerta inaugurale del servizio di streaming Disney+ il prossimo autunno? È una domanda logica a livello di tempistiche e strategia per quanto riguarda il debutto della piattaforma con cui la Casa del Topo intende imporsi nel mercato dello streaming e fare concorrenza a un gigante come Netflix.

Il lancio di Disney+ è previsto per settembre, stando alle prime indiscrezioni, ed è stato precedentemente dichiarato che Captain Marvel sarà il primo film distribuito dalla Disney ad essere disponibile sulla piattaforma della major anziché su un altro servizio (questo almeno negli Stati Uniti). Dato che Avengers 4 sarà già sul mercato home video entro la fine dell'estate, anch'esso potrebbe fare parte dei piatti forti dell'offerta iniziale di Disney+.

Come annunciato da Bob Iger, il servizio Disney+ sarà costruito intorno a contenuti legati ai principali brand della Disney, tra cui la Disney Animation, la Pixar, la Marvel e la Lucasfilm. Sono già in lavorazione film e serie televisive originali realizzate appositamente per la piattaforma (tra cui un remake live-action di Lilli e il vagabondo e la settima stagione di Star Wars: le guerre dei Cloni), ed è previsto che sia disponibile l'intero catalogo cinematografico e televisivo della Disney e non solo, con alcune piccole postille: dato che il servizio prevede film per tutta la famiglia, i prodotti con un target più adulto andranno invece su Hulu, di cui la Casa del Topo possiederà il 60% una volta completato l'acquisto della 20th Century Fox. Inoltre, non saranno disponibili i primi sei film di Star Wars, i cui diritti per lo streaming sono in mano alla Turner Broadcasting fino al 2024.

La stampa americana si è anche interrogata sul destino de I racconti dello zio Tom, da sempre inedito in home video sul mercato americano a causa del suo contenuto controverso. La messa a disposizione del catalogo completo segnerebbe in ogni caso la fine del cosiddetto Disney Vault, termine usato per indicare la precedente politica di distribuzione della major per le uscite in VHS e DVD/Blu-ray dei film d'animazione, disponibili per un periodo limitato prima di finire fuori catalogo per diversi anni. Tale pratica è stata anche oggetto di satira in uno sketch di Saturday Night Live, che potete vedere qui sotto.

Tornando ad Avengers: Endgame, il film uscirà nelle sale italiane il 24 aprile 2019 ed è uno dei più attesi e chiacchierati della stagione. Da tempo si parla delle numerose teorie legate al film Marvel, ma anche del cast stellare di Avengers: Endgame che riunirà le star del franchise per quello che si preannuncia come un film assolutamente epico e destinato a lasciare il segno.