Un Posto al Sole su Rai 3, anticipazioni dal 6 al 10 maggio: La talpa spara a Damiano

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole, per le puntate in onda dal 6 al 10 maggio 2024. Le trame ci svelano le nuove avventure dei numerosi personaggi che animano la prima soap opera interamente prodotta in Italia ed anche la più longeva.

In questa settimana, gli spettatori saranno coinvolti in una serie di avvenimenti ricchi di suspense e colpi di scena. Gli sviluppi delle varie storyline porteranno i protagonisti a fare scelte difficili e a confrontarsi con situazioni inaspettate. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate in onda come sempre su Rai 3 alle 20:50 e in live streaming su RaiPlay, dove si possono recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand.

Lunedì 6 maggio , Rosa, nonostante sia combattuta, comunica all'ex la sua decisione di lasciare casa. Viola chiede aiuto a Eugenio per cercare di convincere il magistrato dell'innocenza di Damiano e per dimostrare la presenza di un corrotto tra le forze di polizia. Giancarlo sembra determinato ad accelerare i tempi del matrimonio, temendo un possibile ripensamento di Silvia. Quest'ultima, sopraffatta dall'entusiasmo di Giancarlo, non riesce a manifestare i propri dubbi. Michele , dopo il confronto con Giancarlo, sembra sempre più deciso a ritirarsi.

Martedì 7 maggio, Silvia è sempre più convinta che Michele non voglia un futuro con lei, mentre Giancarlo organizza con entusiasmo il matrimonio. La trasmissione di Micaela e Michele servirà a svelare verità nascoste. Rosa trova conforto in padre Antoine, mentre Eugenio riesce a convincere Lucia della necessità di indagare ancora sull'incidente di Diana e sulla presenza di una talpa tra gli agenti. Damiano mette Nunzio al corrente della trappola che i magistrati intendono tendere ai loro nemici.

Nunzio e Riccardo sono sulle tracce della talpa

Mercoledì 8 maggio, Grazie a un piano elaborato da Silvia e Nicotera, la cerchia intorno alla spia interna alla polizia collusa con i criminali che hanno attentato alla vita di Diana Della Valle si stringe. La romantica riconciliazione tra Silvia e Michele segna un nuovo inizio per loro. Rossella come reagirà alla sorprendente notizia?

Silvia e Michele si ritrovano

Giovedì 9 maggio, Dopo aver sparato a Damiano, la talpa inizia una rocambolesca fuga coinvolgendo Nunzio e Riccardo, che si trovano costretti a unire le forze. Manuela è indecisa sul progetto del parco archeologico per bambini e attende rassicurazioni da Niko, che però sembra avere altre priorità. Claudia decide di tornare in un luogo speciale a cui è legata da molti ricordi. Nel frattempo, Mariella è sempre più infastidita dalla presenza di Claudia nella vita di Guido.

Rossella è stata rapita