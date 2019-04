I Simpson: tutte e 30 le stagioni in esclusiva su Disney+

In arrivo su Disney+, in esclusiva, tutte e trenta le stagioni de I Simpson, che saranno disponibili in streaming da novembre.

Disney ha annunciato l'arrivo su Disney+ delle 30 stagioni della storica serie animata I Simpson in esclusiva.

I Simpson approdano su Disney+

L'accordo è frutto dell'acquisizione di Fox da parte di Disney che ha portato Disney a mettere le mani su proprietà come la saga degli X-Men e dei Fantastici 4, ma anche Deadpool, Avatar e naturalmente I Simpson. L'intero catalogo de I Simpson entrerà così a far parte della libreria streaming di Disney+.

I dettagli su Disney+, compresi data di lancio e costo del servizio, sono stati annunciati poche ore fa nel corso della Star Wars Celebration.

Al momento negli USA è in onda la trentesima stagione de I Simpson, trasmessa da Fox. Quando Disney+ verrà lanciato il 12 novembre, le prime trenta stagioni (che comprendono 662 episodi in onda dal dicembre 1989 al maggio 2019) saranno disponibili in streaming. A febbraio Fox ha rinnovato per la trentaduesima volta la serie tv animata. A quanto pare, Disney ha in programma di chiudere Simpsons World, servizio digitale attivo dal 2014 che ospita attualmente gli episodi de I Simpson e richiede una sottoscrizione a FX.

