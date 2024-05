One Piece festeggia 25 anni. Tutti gli appuntamenti di domani 5 maggio a Milano

Il famoso pirata dal cappello di paglia di One Piece è pronto a festeggiare il suo compleanno: l'appuntamento è a Milano a partire dalle ore 10:00 in piazza Gae Aulenti e in Corso Como per scoprire l'esclusivo pop-up shop.

Monkey D. Luffy è pronto a fare il suo ingresso in Europa per festeggiare il suo compleanno in grande stile e con tutti i suoi numerosi fan. Domenica domenica 5 maggio si celebrano i 25 anni di One Piece con eventi in cinque città europee. In questa occasione, enormi gonfiabili di One Piece occuperanno simultaneamente le seguenti città in eventi ad accesso gratuito. I visitatori avranno l'opportunità di ricevere gratuitamente regali esclusivi forniti da Crunchyroll e Ultra Pop.

Ecco le location dell'evento in ciascun paese:

Milano, Italia - Piazza Gae Aulenti

Berlino, Germania - Alexa Mall

Londra, Inghilterra - Outernet, Now Trending

Madrid, Spagna - Principe Pio

Parigi, Francia - Hôtel de la Marine

I fan potranno scattare il loro miglior selfie il 5 maggio e inviarlo a www.luffybirthday2024.com o condividerlo utilizzando l'hashtag #LuffyBirthday2024 su Instagram, La loro foto sarà pubblicata sul sito insieme a quella di molti altri fan di One Piece in tutta Europa. Anche chi non potrà essere presente potrà seguire i festeggiamenti in contemporanea nei diversi paesi su www.luffybirthday2024.com.

Le celebrazioni a Milano

One Piece: Stampede, una scena del film

Come anticipato, in Italia i festeggiamenti avranno luogo a Milano in Piazza Gae Aulenti, dove farà la sua spettacolare apparizione un gigantesco gonfiabile. Oltre a questo, i fan potranno vivere nel capoluogo meneghino un'esperienza unica presso il primo ed esclusivo pop-up shop ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone con una tematizzazione realizzata ad hoc per l'Italia. Il pop-up shop avrà sede nella vicina e modaiola Corso Como (angolo Via Carlo De Cristoforis 1 - Via Capelli) e sarà aperto dal 5 al 19 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in uno spazio di oltre 300 mq suddiviso in aree tematiche per un percorso di esperienze coinvolgenti. Al suo interno, i visitatori potranno divertirsi e immergersi nell'universo di One Piece con disegni futuristici e colorati tratti dalla "Saga di Egghead". Saranno installati diversi photocall per dare la possibilità ai visitatori di immortalare questo evento speciale.

Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition saranno disponibili all'acquisto per tutti i fan della saga. All'interno del pop-up shop si potranno trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui saranno messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro.

One Piece: Stampede, un'immagine del film

Toei Animation ringrazia caldamente tutti i fan di One Piece in Italia, nonché i suoi preziosi partner. In maniera speciale, Toei Animation esprime la sua sincera gratitudine ai suoi partner e amici di lunga data Bandai, Funko, Star Comics e LuccaComics & Games, che sono gli stati vicini negli anni e si sono uniti per iniziare le celebrazioni del 25esimo anniversario dell'anime di One Piece. Per tutti i fan ci saranno tanti altri sviluppi in arrivo.

Di cosa parla One Piece

One Piece narra le avventure di Monkey D. Luffy e del suo vivace equipaggio. Accompagnato dai suoi fedeli compagni, il suo obiettivo è diventare il Re dei Pirati e trovare lo One Piece, l'epico tesoro nascosto dal leggendario Re dei Pirati Gol.D.Roger. Al centro di questa storia c'è il tema dell'amicizia, mentre vediamo i personaggi vivere emozionanti avventure e crescere ed evolversi in versioni sempre migliori di sé stessi superando mille difficoltà e sfide. La Ciurma di Cappello di Paglia riesce a superare ogni ostacolo rimanendo unita e, naturalmente, non dimenticando mai di divertirsi lungo il cammino.