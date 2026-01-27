Deadpool 4: online emergono nuovi update sul ritorno di Wade Wilson

Deadpool & Wolverine è stato un successo ai box office internazionali e, a distanza di mesi, non è ancora stato svelato il futuro di Wade Wilson all'interno del MCU.

Dopo oltre un anno dall'uscita del film nelle sale, online sembrano essere apparsi i primi aggiornamenti e alcune indiscrezioni legate allo sviluppo di Deadpool 4.

I dubbi di Reynolds sul futuro di Deadpool

Ryan Reynolds, in passato, aveva dichiarato di essere convinto che Deadpool riapparirà nel MCU, ma non come protagonista.

Deadpool & Wolverine: una sequenza con Ryan Reynolds

La star caandese aveva aggiunto: "Lui è un grandioso personaggio secondario o membro di un ensemble. E vorrei sempre che Deadpool e Wolverine siano messi insieme in qualche modo. Mettere al centro Deadpool funziona nel modo migliore se lo si priva di tutto e lo si obbliga a fare qualcosa. Non posso realmente farlo di nuovo. Una quarta volta sembra un po' troppo ripetitiva e ridondante. Non vuol dire che si debba sacrificare il divertimento. C'è ancora un arco narrativo per Deadpool, che sarà soddisfacente e potente".

In attesa di scoprire se Wade Wilson sarà in qualche modo coinvolto in Avengers: Doomsday, online è emersa una possibile indiscrezione riguardante il possibile ritorno dell'amato personaggio della Marvel.

Le indiscrezioni su Deadpool 4

Le fonti di Puck hanno infatti rivelato, nelle ultime ore, che Ryan Reynolds sarebbe impegnato nello sviluppo di Deadpool 4. L'attore canadese sta affrontando insieme alla moglie Blake Lively i problemi legali iniziati durante la produzione di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta. L'attrice ha infatti accusato il regista e co-protagonista Justin Baldoni di molestie sessuali e comportamenti inappropriati sul set.

Il susseguirsi di scontri tra avvocati e rivelazioni emerse dai documenti presentati in tribunale sembra abbiano portato Ryan a decidere che il suo prossimo progetto sarà legato a un personaggio che gli ha regalato popolarità e grandi soddisfazioni. Reynolds sarebbe così attualmente al lavoro sul quarto film con al centro Deadpool, anche se per ora non c'è alcuna conferma.

I Marvel Studios, inoltre, sarebbero maggiormente focalizzati sulla post-produzione e distribuzione di due titoli su cui puntano molto: Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday, che rappresentano il ritorno dell'eroe interpretato da Tom Holland e di volti molto amati del MCU come Robert Downey Jr e Chris Evans.