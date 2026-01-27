Deadpool 4: online emergono nuovi update sul ritorno di Wade Wilson

L'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds potrebbe tornare prossimamente nelle sale grazie a un nuovo progetto.

Una foto di Deadpool
NOTIZIA di 27/01/2026

Deadpool & Wolverine è stato un successo ai box office internazionali e, a distanza di mesi, non è ancora stato svelato il futuro di Wade Wilson all'interno del MCU.
Dopo oltre un anno dall'uscita del film nelle sale, online sembrano essere apparsi i primi aggiornamenti e alcune indiscrezioni legate allo sviluppo di Deadpool 4.

I dubbi di Reynolds sul futuro di Deadpool

Ryan Reynolds, in passato, aveva dichiarato di essere convinto che Deadpool riapparirà nel MCU, ma non come protagonista.

Deadpool Wolverine Una Sequenza Con Ryan Reynolds
Deadpool & Wolverine: una sequenza con Ryan Reynolds

La star caandese aveva aggiunto: "Lui è un grandioso personaggio secondario o membro di un ensemble. E vorrei sempre che Deadpool e Wolverine siano messi insieme in qualche modo. Mettere al centro Deadpool funziona nel modo migliore se lo si priva di tutto e lo si obbliga a fare qualcosa. Non posso realmente farlo di nuovo. Una quarta volta sembra un po' troppo ripetitiva e ridondante. Non vuol dire che si debba sacrificare il divertimento. C'è ancora un arco narrativo per Deadpool, che sarà soddisfacente e potente".

In attesa di scoprire se Wade Wilson sarà in qualche modo coinvolto in Avengers: Doomsday, online è emersa una possibile indiscrezione riguardante il possibile ritorno dell'amato personaggio della Marvel.

Le indiscrezioni su Deadpool 4

Le fonti di Puck hanno infatti rivelato, nelle ultime ore, che Ryan Reynolds sarebbe impegnato nello sviluppo di Deadpool 4. L'attore canadese sta affrontando insieme alla moglie Blake Lively i problemi legali iniziati durante la produzione di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta. L'attrice ha infatti accusato il regista e co-protagonista Justin Baldoni di molestie sessuali e comportamenti inappropriati sul set.

Il susseguirsi di scontri tra avvocati e rivelazioni emerse dai documenti presentati in tribunale sembra abbiano portato Ryan a decidere che il suo prossimo progetto sarà legato a un personaggio che gli ha regalato popolarità e grandi soddisfazioni. Reynolds sarebbe così attualmente al lavoro sul quarto film con al centro Deadpool, anche se per ora non c'è alcuna conferma.

I Marvel Studios, inoltre, sarebbero maggiormente focalizzati sulla post-produzione e distribuzione di due titoli su cui puntano molto: Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday, che rappresentano il ritorno dell'eroe interpretato da Tom Holland e di volti molto amati del MCU come Robert Downey Jr e Chris Evans.