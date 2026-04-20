Deadpool 4: Ryan Reynolds frena le speranze dei fan

Ryan Reynolds sta già pensando al futuro di Deadpool, anche se i fan potrebbero rimanere delusi dai progetti della star canadese nei confronti del personaggio della Marvel.

L'irriverente mercenario, dopo il successo di Deadpool & Wolverine, infatti, potrebbe rimanere in secondo piano.

Il futuro di Deadpool

Ryan Reynolds, intervistato da Sunday Today, ha spiegato perché probabilmente non verrà realizzato Deadpool 4: "Ho scritto alcune cose, ma non penso che lo metterò mai più al centro".

La star canadese, ribadendo un concetto che aveva già condiviso alcuni mesi fa, ha ribadito: "Lui è un personaggio secondario, è qualcuno che è grandioso in un gruppo.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Wade Wilson in occasione di Avengers: Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo che arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre e in cui tornerà Robert Downey Jr come interprete di Doom. Ryan ha cercato di smentire le ipotesi diffuse online, ma i fan del Marvel Cinematic Universe si attendono una sua apparizione, considerando inoltre i riferimenti al team di supereroi e alla famosa scena con Thor presenti in Deadpool & Wolverine.

Ryan ha inoltre rivelato che suo figlio, che ha solo 3 anni, ha visto alcune scene di Deadpool. L'attore ha tuttavia rassicurato: "Non gli faccio vedere i momenti più sanguinosi, non chiamate le autorità!".

I prossimi progetti di Reynolds

Ryan, nei prossimi mesi, sarà impegnato anche nelle riprese dei nuovi episodi della docuserie Welcome to Wrexham, che ha ottenuto il rinnovo da parte di FX. Sullo schermo si assiste al modo in cui l'attore canadese e il suo amico e collega Rob McElhenney si occupano di una squadra di calcio che sta andando alla ricerca di una prestigiosa e storica promozione.

Per scoprire se, e quando, Wade Wilson tornerà sugli schermi bisognerà quindi attendere probabilmente a lungo. Non è comunque da escludersi un'apparizione di Deadpool in un potenziale progetto dedicato alle avventure degli X-Men, in fase di sviluppo tra le fila della Marvel.